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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |
Великий піст 2021: правила, заборони та як молитися

Великий піст 2021: правила, заборони та як молитися

Коли і що можна їсти у Великий піст 2021, правила та заборони, що робити і які молитви читати у цей період – у матеріалі Фактів ICTV.

Коли Великий піст 2021

У 2021 році піст перед Великоднем розпочнається 15 березня і закінчується 1 травня.

Скільки триває піст

Великий піст хоч і починається щороку у різний час, завжди триває 48 днів, тобто сім тижнів без одного дня.

Частини Великого посту:

  • Чотиридесятниця (перші 40 днів символізують похід Ісуса Христа в пустелю);
  • Лазарева субота (один день – Вербна субота перед Вербною неділею);
  • Вхід Господній в Єрусалим (один день – Вербна неділя, за тиждень до Великодня);
  • Страсний тиждень, що символізує останні сім днів життя Христа (шість днів – весь тиждень з понеділка до суботи перед Світлим Христовим Воскресінням).

Як правильно постити

Головна мета посту – очищення душі через обмеження в їжі та молитву перед головним святом для християн.

Тому перед початком обов’язково треба звернутися за благословенням до священнослужителя, сповідатися і причаститися, інакше це буде просто дієта.

Церковники радять їсти один раз на день – лише ввечері, на вихідних дозволяється обідати і вечеряти.

У цей період заборонено будь-яке м’ясо та продукти тваринного походження (молоко, молочні продукти та яйця).

Рибу можна лише 7 квітня (Благовіщення) та 12 квітня (Вербна неділя), у Лазареву суботу (11 квітня) – ікру.

У страви не можна додавати спеції – гострі страви у Великий піст заборонені, як і солодощі – тістечка, цукерки та бісквітне печиво.

Алкогольні напої не можна у будні перших шести тижнів посту та усі дні Страсного (сьомого) тижня. На вихідних можна трохи вина.

Піст по днях:

  • понеділок, середа, п’ятниця – сухоїдіння (вода, чорний хліб, фрукти і овочі).
  • вівторок, четвер – гаряча їжа без олії.
  • субота, неділя – гаряча їжа з олією, вино.

Постити не можна вагітним жінкам та матерям, які годують грудьми, військовослужбовцям, дітям до 12 років, літнім людям, людям після операції та тяжкохворим. Але все індивідуально.

Що можна і не можна робити в піст

Заборони у Великий піст зачіпають не лише раціон харчування:

  • уникайте гучних розмов, лихослів’я та конфліктів;
  • не можна таїти образи, думати про погане, заздрити та брехати;
  • бажано відмовитися від сексу;
  • забудьте про шкідливі звички (куріння та вживання спиртних напоїв);
  • постарайтеся відмовитися від свят;
  • заборонено вінчатися та гуляти весілля.

Це час духовного очищення, тому треба старанно молитися, ходити до церкви і робити добрі справи.

Які продукти можна вживати в піст

  • Білки тваринного походження замінюємо рослинними – бобові, горіхи, гриби та баклажани.
  • Чорний хліб і злакові хлібці.
  • Каші з різних круп (гречана, вівсяна, рисова, кукурудзяна, пшенична, ячнева).
  • Сезонні овочі та фрукти.
  • Солені та мариновані овочі – огірки, помідори, квашена капуста.
  • Компоти, фруктові киселі, варення, джеми.
  • Мед і сухофрукти.

Однак навіть дозволені продукти потрібно споживати обмежено та відповідно до церковних правил.

Перший тиждень Великого посту

Відрізняється особливою суворістю. Це час старанної молитви. Віряни намагаються ходити до церкви щодня, щоб у суботу або неділю сповідатися та причаститися.

У перші чотири дні посту ввечері у храмах читається Великий покаянний канон святителя Андрія Критського, який пронизано усвідомленням своєї гріховності.

У п’ятницю на літургії освячується коливо – відварена пшениця з медом – в пам’ять про великомученика Феодора Тирона, який допомагає християнам у дотриманні посту.

Закінчується перший тиждень Великого посту святом Торжество православ’я. У цей день треба дякувати Господу за те, що ми є православними християнами.

Піст у цей період дуже суворий. Раніше ченці в монастирях у перші п’ять днів зовсім нічого не їли. Але сучасній людині такі обмеження можуть лише нашкодити. Тому священики рекомендують повне утримання від їжі лише у понеділок, у вівторок, середу, четвер та п’ятницю – так зване сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб), у суботу можна гарячу їжа з олією, в неділю – з вином.

Які молитви треба читати під час Великого посту

До звичайних молитов у будні додається Великопісна молитва преподобного Єфрема Сиріна, яку читають у церкві на кожному богослужінні.

– Господь Бог, Владика днів моїх. Дyх бездіяльності, смутку, самолюбство не допускай до мене. Дyх розсудливості і покірності, любові і терпіння подаруй же мені, рабу(i) Твоєму (їй) (ім’я). Господи Боже, покарай мене за гріхи мої, але не карай за них ближнього мого. Амінь!

Покаяння за скоєні гріхи – важлива частина духовного очищення. Тому треба щодня протягом посту промовляти молитву про прощення гріхів.

– Звертаюся я, раб (а) Божий (а) (ім’я), до Тебе, Господь, і від усього серця прошу Тебе пробачити гріхи мої. Змилуйся наді мною, Царю Небесний, визволи мене від дyшeвних мyк і самокaтyвання. До Тебе ж я звернуся, Син Божий. Пoмep Ти за гріхи наші і воскрес Ти, щоб жити вічно. Сподіваюся я на допомогу Твою і прошу благословити мене. Назавжди Ти Спаситель мій. Амінь!

Ранкові молитви у Великий піст

Кожен ранок, особливо у піст, необхідно починати з молитви. Створити позитивний настрій і захистити себе від будь-яких неприємностей допоможе коротка молитва.

– Господи Боже, будь же милостивий до мене грішного. Очисти дyшу мою від гріхів, визволи мене від злих помислів. Захисти мене від ворогів і від їх злодіянь. Вірю я в щедрість і доброту Твою, що даруєш Ти нам. Слава Тобі, Боже. Амінь.

Вечірні молитви під час Великого посту

Завершувати день також бажано молитвою.

– Господь Бог, творець всього живого на землі і Царю небесний, прости ж мене за гріхи, вчинені мною за день словом чи ділом. Навіть уві сні я, раб (а) Божий (a), не втрачаю віру в Тебе. Вірю, що позбавиш Ти мене від гріхів та очистиш дyшу мою. Кожен день сподіваюсь я на захист Твій. Почуй молитву мою, відповідай на прохання мої. Амінь.

Перед сном можна звернутися з молитвою до свого Ангела Хранителя.

– Ангеле Хранителю, захисник дyші моєї і тiла мого. Якщо ж я згрішив у цей день, визволи мене від гріхів. Не дай Господу Богу розгніватися на мене. Помолися за мене, раба (у) Божого (y) (ім’я), перед Господом Богом, попроси його про відпущення гріхів моїх і захисти мене від вчинення зла. Амінь.

Фото: Dreamstime

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