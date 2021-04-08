9 квітня – День святої Матрони, яку вважають покровителькою господинь. Тому жінки у молитвах просили святу допомогти у роботі.
У народі його називали днем Матрони-наставниці, бо часто після відлиг та морозів вночі утворювався наст, тобто сніг перетворювався на лід, який танув вдень.
Також у цей відзначають Міжнародний день топ-менеджера, День колишніх в’язнів війни, День Вінстона Черчіля та День фінської мови.
9 квітня День ангела відзначають: Павло, Олександр, Феодосій, Іван, Матрона, Ян та Макар.
Народні прикмети на 9 квітня:
- Чайки кричать увечері – наступного дня буде ясно;
- Іній та туман вранці – до урожайного року;
- Чайка летить низько – до тривалої сухої погоди;
Що не можна робити 9 квітня:
- Струшувати ковдри та змінювати постільну білизну – можна перевернути долю;
- Вагітним заборонено виходити з дому – якщо майбутня матів зустріне собаку та злякається, то дитина виросте боягузливою;
- Ревнувати та лихословити – може принести сварки та конфлікти;
Церковний календар
Якщо ви дотримуєтесь релігійних традицій та відзначаєте важливі православні свята, Факти ICTV зібрали для вас календар церковних свят на квітень 2021 року.