9 квітня – День святої Матрони, яку вважають покровителькою господинь. Тому жінки у молитвах просили святу допомогти у роботі.

У народі його називали днем ​​Матрони-наставниці, бо часто після відлиг та морозів вночі утворювався наст, тобто сніг перетворювався на лід, який танув вдень.

Також у цей відзначають Міжнародний день топ-менеджера, День колишніх в’язнів війни, День Вінстона Черчіля та День фінської мови.

9 квітня День ангела відзначають: Павло, Олександр, Феодосій, Іван, Матрона, Ян та Макар.

Народні прикмети на 9 квітня:

Чайки кричать увечері – наступного дня буде ясно;

Іній та туман вранці – до урожайного року;

Чайка летить низько – до тривалої сухої погоди;

Що не можна робити 9 квітня:

Струшувати ковдри та змінювати постільну білизну – можна перевернути долю;

Вагітним заборонено виходити з дому – якщо майбутня матів зустріне собаку та злякається, то дитина виросте боягузливою;

Ревнувати та лихословити – може принести сварки та конфлікти;

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