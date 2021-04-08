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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Яке свято 9 квітня

9 квітня – День святої Матрони, яку вважають покровителькою господинь. Тому жінки у молитвах просили святу допомогти у роботі.

9 квітня

У народі його називали днем ​​Матрони-наставниці, бо часто після відлиг та морозів вночі утворювався наст, тобто сніг перетворювався на лід, який танув вдень.

Також у цей відзначають Міжнародний день топ-менеджера, День колишніх в’язнів війни, День Вінстона Черчіля та День фінської мови.

9 квітня День ангела відзначають: Павло, Олександр, Феодосій, Іван, Матрона, Ян та Макар.

Народні прикмети на 9 квітня:

  • Чайки кричать увечері – наступного дня буде ясно;
  • Іній та туман вранці – до урожайного року;
  • Чайка летить низько – до тривалої сухої погоди;

Що не можна робити 9 квітня:

  • Струшувати ковдри та змінювати постільну білизну – можна перевернути долю;
  • Вагітним заборонено виходити з дому – якщо майбутня матів зустріне собаку та злякається, то дитина виросте боягузливою;
  • Ревнувати та лихословити – може принести сварки та конфлікти;
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Фото: Depositphotos

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