День ангела Олександра святкують багато разів за рік, зокрема і 9 квітня. З грецької мови це ім’я означає захисник та чоловік.

Олександри відрізняються впертістю та прагненням до досягнення поставленої мети. Також вони є справедливими людьми та вміють керувати робочим колективом.

Чоловіки з таким іменем, котрі народились влітку, хороші сім’янини. Вони відмінно виконують роль батька.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у листівках та СМС з днем ангела Олександра.

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Сашко, з іменинами тебе!

Вітаємо і бажаємо сильно:

Щоб був здоровий та бадьорий,

Був коханий і кохав,

Негаразди всі долав,

А ангел, щоб тебе оберігав!

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Дорогий Олександре, вітаємо тебе з днем ангела! Нехай від усіх негараздів та невдач рятує тебе твій охоронець! Щоб на шляху траплялись лише хороші люди та вірні друзі!

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Олександре, з днем ангела! Бажаємо великого щастя, міцного здоров’я, безмежного кохання та вірних друзів.

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Олександре, прийми наші вітання,

До дня ангела наші побажання,

Нехай успіх не покине у роботі,

І завжди ти з ним живи.

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До вершин високих прагни,

Сил тобі їх підкоряти.

Нехай від кохання будуть крила,

І щастя буде з тобою.

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Вітаємо з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди прямує з тобою, захищає від невдач та падіння. Веде на вірний та правильний шлях.

Православний календар на квітень

Згідно з церковним календарем 2021 року, до 30 квітня триватиме Великий піст.

24 квітня віряни святкують Лазареву суботу, а 25 квітня – Вербну неділю, коли пам’ять Ісуса вшановують гілочкою верби.

Повний календар свят на квітень 2021 читайте на сайті Факти ICTV.