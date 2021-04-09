Скоро в Twitch: стартап Ілона Маска навчив грати мавпу в відеоігри “силою думки”

Мережу вразив новий відеоролик компанії Ілона Маска, на якому мавпа грає у відеогру, не торкаючись джойстика.
Напередодні стартап F Neuralink заявив про успішну імплантацію чіпа в мозок дев’ятирічної макаки Пейдж.
На відео мавпу спочатку навчили грати у відеоігри з джойстиком. Для мотивації її вгостили бананом.
Під час гри усі нейронні дані мозку тварини за допомогою бездротової мережі передавалися на комп’ютер.
Спеціальний декодуючий алгоритм чітко змоделював співвідношення між циклічними послідовностями і рухами джойстика під час гри.
Користувачів соцмереж вразило те, що “передбачити” дії мавпи Пейдж вдалося буквально в режимі реального часу.
Для відео нього розробники обрали відеогру Понг, де потрібно відбивати кульку невеликою платформою, що рухається по вертикалі.
Реакція Ілона Маска
Власник стартапу F Neuralink Ілон Маск традиційно прокоментував свій успіх у соцмережі Twitter.
– Мавпа буквально телепатично грає в відеогру, використовуючи мозкової чіп! – написав він.
Додаючи ще більше інтриги, Маск запевнив, що незабаром мавпа Пейдж з’явиться на культових стрімингових платформах для геймерів Twitch і Discord.
Мета розробки
В одному зі своїх офіційних звернень представники Neuralink пояснили, що метою цього проекту є не лише розвиток технологій, а й допомога в користуванні комп’ютером і гаджетами для людей з паралічем.
Мавпа стала другою твариною, яка приєдналася до випробувань проекту.
У серпні минулого року Neuralink показав вживлені свиням чіпи для підключення мозку до комп’ютера.
Тоді компанія змогла лише показати, як змінюється активність мозку, коли свиня їсть.