Скоро в Twitch: стартап Ілона Маска навчив грати мавпу в відеоігри “силою думки”

Мережу вразив новий відеоролик компанії Ілона Маска, на якому мавпа грає у відеогру, не торкаючись джойстика.

Напередодні стартап F Neuralink заявив про успішну імплантацію чіпа в мозок дев’ятирічної макаки Пейдж.

На відео мавпу спочатку навчили грати у відеоігри з джойстиком. Для мотивації її вгостили бананом.

Під час гри усі нейронні дані мозку тварини за допомогою бездротової мережі передавалися на комп’ютер.

Спеціальний декодуючий алгоритм чітко змоделював співвідношення між циклічними послідовностями і рухами джойстика під час гри.

Користувачів соцмереж вразило те, що “передбачити” дії мавпи Пейдж вдалося буквально в режимі реального часу.

Для відео нього розробники обрали відеогру Понг, де потрібно відбивати кульку невеликою платформою, що рухається по вертикалі.

Реакція Ілона Маска

Власник стартапу F Neuralink Ілон Маск традиційно прокоментував свій успіх у соцмережі Twitter.

– Мавпа буквально телепатично грає в відеогру, використовуючи мозкової чіп! – написав він.

Додаючи ще більше інтриги, Маск запевнив, що незабаром мавпа Пейдж з’явиться на культових стрімингових платформах для геймерів Twitch і Discord.

Мета розробки

В одному зі своїх офіційних звернень представники Neuralink пояснили, що метою цього проекту є не лише розвиток технологій, а й допомога в користуванні комп’ютером і гаджетами для людей з паралічем.

Мавпа стала другою твариною, яка приєдналася до випробувань проекту.

У серпні минулого року Neuralink показав вживлені свиням чіпи для підключення мозку до комп’ютера.

Тоді компанія змогла лише показати, як змінюється активність мозку, коли свиня їсть.