10 квітня відзначають одразу кілька свят, зокрема День братів і сестер. У США він називається Національний день братів і сестер.

Також 10 квітня православні християни святкують День пам’яті Преподобного Іларіона.

Сповідник Іларіон називається Новим на відміну від Іларіона Далматского, також сповідника, постраждалого при імператорі Візантійському Львові V Вірменин.

Хто святкує іменини 10 квітня: Макар, Микола, Василь і Михайло.

Народні прикмети на 10 квітня:

Глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні.

Сороки сидять на верхівках дерев – холод скоро закінчиться.

Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.

Що не можна робити 10 квітня:

ображати іншу людину.

заподіювати зло і думати про погане.

сваритися.

Календар свят на квітень

Другий місяць весни рясніє різноманітними професійними святами та соціально-важливими датами, але на додаткові вихідні в квітні розраховувати не варто.

Факти ICTV зібрали для вас повний календар свят на квітень 2021.