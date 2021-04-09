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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Яке свято 10 квітня

10 квітня відзначають одразу кілька свят, зокрема День братів і сестер. У США він називається Національний день братів і сестер.

Яке сьогодні свято

Також 10 квітня православні християни святкують День пам’яті Преподобного Іларіона.

Сповідник Іларіон називається Новим на відміну від Іларіона Далматского, також сповідника, постраждалого при імператорі Візантійському Львові V Вірменин.

Хто святкує іменини 10 квітня: Макар, Микола, Василь і Михайло.

Народні прикмети на 10 квітня:

  • Глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні.
  • Сороки сидять на верхівках дерев – холод скоро закінчиться.
  • Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.
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Що не можна робити 10 квітня:

  • ображати іншу людину.
  • заподіювати зло і думати про погане.
  • сваритися.

Календар свят на квітень

Другий місяць весни рясніє різноманітними професійними святами та соціально-важливими датами, але на додаткові вихідні в квітні розраховувати не варто.

Факти ICTV зібрали для вас повний календар свят на квітень 2021.

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