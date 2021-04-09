10 квітня відзначають одразу кілька свят, зокрема День братів і сестер. У США він називається Національний день братів і сестер.
Також 10 квітня православні християни святкують День пам’яті Преподобного Іларіона.
Сповідник Іларіон називається Новим на відміну від Іларіона Далматского, також сповідника, постраждалого при імператорі Візантійському Львові V Вірменин.
Хто святкує іменини 10 квітня: Макар, Микола, Василь і Михайло.
Народні прикмети на 10 квітня:
- Глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні.
- Сороки сидять на верхівках дерев – холод скоро закінчиться.
- Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.
Що не можна робити 10 квітня:
- ображати іншу людину.
- заподіювати зло і думати про погане.
- сваритися.
Календар свят на квітень
Другий місяць весни рясніє різноманітними професійними святами та соціально-важливими датами, але на додаткові вихідні в квітні розраховувати не варто.
Факти ICTV зібрали для вас повний календар свят на квітень 2021.