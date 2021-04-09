Зростаючий місяць у квітні 2021 року почнеться до середини другого місяця весни та триватиме майже до кінця місяця.

За прогнозами астрологів, зростаючий місяць почнеться вже 13 квітня та триватиме до 26 квітня, винятком стане лише 20 квітня – цього дня місяць буде в першій чверті.

Зростаючий місяць – це період, під час якого у людини з’являється більше енергії для звершення цікавих і важливих справ. Астрологи радять у цей період починати втілювати давні задуми та займатися вирішенням складних завдань.

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У цей період також не можна лінуватися. Згідно з давнім повір’ям, таким чином можна відлякати удачу на довгий час. Важливо висипатися та відпочивати, оскільки це допоможе щастю людини.

Також це прекрасний період для того, щоб почати займатися спортом. Астрологи зазначають, що в цей час тіло людини швидше приходить у форму. Фахівці навіть рекомендують стригти волосся саме тоді, коли місяць зростає. Вважається, що завдяки цьому вони будуть швидше рости.

Місячний календар на квітень

Календар за місячними днями показує, які дні у квітні будуть більш сприятливими для наростання нової енергії та здійснення задумів. Це також зможе допомогти в реалізації ваших планів.

Факти ICTV опублікували детальний місячний календар на квітень 2021 року, щоб можна було завчасно підготуватися і запланувати важливі справи на цей період.