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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День брата і сестри: найкращі привітання в листівках

10 квітня у всьому світі відзначається День братів і сестер. Свято зародилося в США, його впровадила Клаудія Еварт, яка в ранньому віці втратила своїх брата і сестру. Це стало для неї справжньою трагедією.

День брата і сестри: найкращі привітання в листівках

І в день народження своєї сестри, 10 квітня, жінка вирішила нагадати всій планеті, наскільки важливо берегти своїх близьких і заснувала таке свято – Міжнародний день братів і сестер.

Факти ICTV підготували красиві привітання в листівках з Днем брата і сестри.

листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

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листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

 

У квітні також відзначаємо Міжнародний день цирку, Міжнародний день танцю та цілу низку професійних свят.

Якщо ви хочете вчасно привітати своїх друзів та знайомих з їх профессійним днем, дивіться календар неофіційних свят на 2021 рік від Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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