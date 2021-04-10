10 квітня у всьому світі відзначають сімейне свято День брата і сестри (Siblings Day).

Це ще зовсім молоде свято нагадує людям про такі сімейні цінності, як любов, турбота та взаємоповага між близькими людьми.

Традиція відзначати День брата і сестри прийшла із США. Ідея заснування такого теплого дня належить Клаудії Еварт, яка втратила рідних брата й сестру в ранньому віці. У пам’ять про них жінка вирішила організувати проведення свята, а в якості дати обрала 10 квітня (день народження її сестри).

Головна ідея свята полягає в підтримці добросердих стосунків та згуртуванні сім’ї. Тому громадські організації та активісти проводять цього дня майстер-класи, виставки, концерти, влаштовують акції й фестивалі.

Якщо вам пощастило мати брата або сестру, не втрачайте нагоди зайвий раз нагадати їм про ваші теплі родинні почуття! Факти ICTV зібрали для вас наймиліші та найдушевніші СМС-привітання з прекрасним Днем брата і сестри.

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Вітаю з днем братів і сестер! Як прекрасно, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі та печалі, разом гратися та битися, просити поради та відчувати рідне плече. Бажаю тобі справжнього щастя, щирої любові, і нехай твої діти будуть так само близькі, як і ми з тобою!

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Пам’ятаєш, в дитинстві ми бились?

І сварились, бувало, не раз…

Ну а потім так щиро мирились –

Не могли розлучити вже нас!

Ті часи проминули миттєво,

Вже дорослі ми стали давно…

Але брат і сестра – це суттєво,

І найближчі вони все одно!

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Немає нічого міцніше за родинні зв’язки. Ви самі близькі люди один одному. Брат завжди береже сестер, а сестра – це вічна опіка брата. Живіть завжди в злагоді, дружбі і любові. Тримайтеся душами один за одного. Нехай щастя, завжди буде над головою, як лавровий вінець. Здоров’я і всього самого доброго.

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День братів і сестер сьогодні,

З чим тебе сердечно вітаю,

Берегти ту нитку, що між нами,

Завжди-завжди я бажаю.

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Вітаю з Днем братів і сестер. Бажаю, щоб з рідною дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з ним можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров’я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.

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