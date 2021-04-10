Погода на 10 квітня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

10 квітня в Україні днем ​​у всіх областях буде прекрасна сонячна погода та температура від +8 до +13. Вночі значно похолодає, проте опадів не очікується.

Синоптики прогнозують, що така погода протримається недовго – тільки на ці вихідні, а з 12 квітня нагряне дощ майже у всіх областях України.

10 квітня вдень на півдні буде температура від +8 до +12, на сході від +10 до +12, у центрі від +11 до +13, на півночі від +10 до +12, на заході від +11 до +13. У Києві вдень буде сонячна погода, температура – від +11 до +13.

Вночі на території України у всіх областях значно похолодає, проте опадів не буде.

На півдні вночі буде температура від -1 до +4, на сході від 0 до +3, у центрі від -10 до +2, на півночі від -1 до +1, на заході від -1 до +3. У Києві вночі без опадів, температура від 0 до +2.

Якою буде погода у квітні

Синоптики прогнозують, що в Україні погода у квітні та травні 2021 року буде нестійкою – в один день може світити тепле сонечко, а в другий – може нагрянути дощ.

За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазинової, значного потепління варто очікувати після 15 квітня – окремі дні будуть особливо теплими.