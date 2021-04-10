17 463 нових хворих за останню добу. Така статистика коронавірусу в Україні станом на 10 квітня. Загальна кількість інфікованих сягнула 1 841 137.
За даними МОЗ, до лікарень госпіталізовано 4 709 людей, померли за день 398 (загалом – 36 779), а одужали – 10 722 (за час пандемії – 1 405 826).
Серед нових хворих – 684 дитини та 394 медпрацівники.
Київ знову у лідерах за кількісню нових хворих за добу – 1 605, у Дніпропетровській області – 1 383, у Харківській – 1 343, у Львівській – 1 342 та у Київській – 1 133.
Окрім того, за останній день 19 858 українців отримали щеплення від коронавірусу, а загалом – 373 002.
Статистика за кількістю хворих та щеплень в регіонах:
- м. Київ – 1 605 випадків/1 850 щеплень;
- Вінницька область – 438 випадків/840 щеплень;
- Волинська область – 512 випадків/460 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 383 випадки/2 330 щеплень;
- Донецька область – 908 випадків/750 щеплень;
- Житомирська область – 560 випадків/740 щеплень;
- Закарпатська – 225 випадків/460 щеплень;
- Запорізька область – 741 випадок/650 щеплень;
- Івано-Франківська область – 134 випадки/539 щеплень;
- Київська область – 1 133 випадки/1 970 щеплень;
- Кіровоградська область – 177 випадків/700 щеплень;
- Луганська область – 263 випадки/390 щеплень;
- Львівська область – 1 342 випадки/1 910 щеплень;
- Миколаївська область – 375 випадків/269 щеплень;
- Одеська область – 1 058 випадків/710 щеплень;
- Полтавська область – 764 випадки/770 щеплень;
- Рівненська область – 535 випадків/580 щеплень;
- Сумська область – 677 випадків/ 570 щеплень;
- Тернопільська область – 533 випадки/650 щеплень;
- Харківська область – 1 343 випадки/410 щеплень;
- Херсонська область – 321 випадок/440 щеплень;
- Хмельницька область – 764 випадки/1 000 щеплень;
- Черкаська область – 764 випадки/50 щеплень;
- Чернівецька область – 331 випадок/510 щеплень;
- Чернігівська область – 577 випадків/310 щеплень.
Коронавірус в Україні 9 квітня
За добу 9 квітня коронавірус в Україні зафіксовано у 19 676 людей. Серед них – 751 дитина та 552 медпрацівники.
Окрім того, ло лікарень госпіталізовано 4 936 українців, померли за день 419 людей і одужали 11 221.
Найбільша кількість нових випадків зареєстровано у Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.