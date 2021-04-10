17 463 нових хворих за останню добу. Така статистика коронавірусу в Україні станом на 10 квітня. Загальна кількість інфікованих сягнула 1 841 137.

За даними МОЗ, до лікарень госпіталізовано 4 709 людей, померли за день 398 (загалом – 36 779), а одужали – 10 722 (за час пандемії – 1 405 826).

Серед нових хворих – 684 дитини та 394 медпрацівники.

Київ знову у лідерах за кількісню нових хворих за добу – 1 605, у Дніпропетровській області – 1 383, у Харківській – 1 343, у Львівській – 1 342 та у Київській – 1 133.

Окрім того, за останній день 19 858 українців отримали щеплення від коронавірусу, а загалом – 373 002.

Статистика за кількістю хворих та щеплень в регіонах:

м. Київ – 1 605 випадків/1 850 щеплень;

Вінницька область – 438 випадків/840 щеплень;

Волинська область – 512 випадків/460 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 383 випадки/2 330 щеплень;

Донецька область – 908 випадків/750 щеплень;

Житомирська область – 560 випадків/740 щеплень;

Закарпатська – 225 випадків/460 щеплень;

Запорізька область – 741 випадок/650 щеплень;

Івано-Франківська область – 134 випадки/539 щеплень;

Київська область – 1 133 випадки/1 970 щеплень;

Кіровоградська область – 177 випадків/700 щеплень;

Луганська область – 263 випадки/390 щеплень;

Львівська область – 1 342 випадки/1 910 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/269 щеплень;

Одеська область – 1 058 випадків/710 щеплень;

Полтавська область – 764 випадки/770 щеплень;

Рівненська область – 535 випадків/580 щеплень;

Сумська область – 677 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область – 533 випадки/650 щеплень;

Харківська область – 1 343 випадки/410 щеплень;

Херсонська область – 321 випадок/440 щеплень;

Хмельницька область – 764 випадки/1 000 щеплень;

Черкаська область – 764 випадки/50 щеплень;

Чернівецька область – 331 випадок/510 щеплень;

Чернігівська область – 577 випадків/310 щеплень.

Коронавірус в Україні 9 квітня

За добу 9 квітня коронавірус в Україні зафіксовано у 19 676 людей. Серед них – 751 дитина та 552 медпрацівники.

Окрім того, ло лікарень госпіталізовано 4 936 українців, померли за день 419 людей і одужали 11 221.

Найбільша кількість нових випадків зареєстровано у Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.