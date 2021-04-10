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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Яке свято 11 квітня

11 квітня в усьому світі відзначається пам’ятна дата – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

11_календар

Дата встановлена у пам’ять про інтернаціональне повстання в’язнів концтабору Бухенвальд, яке відбулося в 1945 році.

Іменини 11 квітня відзначають: Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків, Емма, Леонтій, Філіп.

Прикмети на 11 квітня:

  • Багато березового соку – до дощового літа;
  • Берези рано розпушились – до посушливого літа, а якщо вільха – навпаки;
  • Багато лебедів – до теплої весни;
  • Сороки в’ють гнізда низько – багато гроз влітку буде.
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Що не можна робити 11 квітня:

  • Напиватися й переїдати;
  • Влаштовувати гучні розваги;
  • Лаятися;
  • Займатися важкою роботою.

Церковний календар на квітень 2021

За два тижні, 25 квітня, українці відзначатимуть Вербну неділю, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.

Із 26 квітня до 2 травня 2021 року триватиме Страсний тиждень. Це – останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.

Детальніше ознайомитися із церковним календарем на квітень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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