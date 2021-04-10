11 квітня в усьому світі відзначається пам’ятна дата – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.
Дата встановлена у пам’ять про інтернаціональне повстання в’язнів концтабору Бухенвальд, яке відбулося в 1945 році.
Іменини 11 квітня відзначають: Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків, Емма, Леонтій, Філіп.
Прикмети на 11 квітня:
- Багато березового соку – до дощового літа;
- Берези рано розпушились – до посушливого літа, а якщо вільха – навпаки;
- Багато лебедів – до теплої весни;
- Сороки в’ють гнізда низько – багато гроз влітку буде.
Що не можна робити 11 квітня:
- Напиватися й переїдати;
- Влаштовувати гучні розваги;
- Лаятися;
- Займатися важкою роботою.
Церковний календар на квітень 2021
За два тижні, 25 квітня, українці відзначатимуть Вербну неділю, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.
Із 26 квітня до 2 травня 2021 року триватиме Страсний тиждень. Це – останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.
Детальніше ознайомитися із церковним календарем на квітень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.