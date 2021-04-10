11 квітня в усьому світі відзначається пам’ятна дата – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Дата встановлена у пам’ять про інтернаціональне повстання в’язнів концтабору Бухенвальд, яке відбулося в 1945 році.

Іменини 11 квітня відзначають: Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків, Емма, Леонтій, Філіп.

Прикмети на 11 квітня:

Багато березового соку – до дощового літа;

Берези рано розпушились – до посушливого літа, а якщо вільха – навпаки;

Багато лебедів – до теплої весни;

Сороки в’ють гнізда низько – багато гроз влітку буде.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Що не можна робити 11 квітня:

Напиватися й переїдати;

Влаштовувати гучні розваги;

Лаятися;

Займатися важкою роботою.

Церковний календар на квітень 2021

За два тижні, 25 квітня, українці відзначатимуть Вербну неділю, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.

Із 26 квітня до 2 травня 2021 року триватиме Страсний тиждень. Це – останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.

Детальніше ознайомитися із церковним календарем на квітень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.