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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

День ангела Марка – привітання у листівках

День ангела Марка святкують 11 квітня 2021 року. Це ім’я з’явилося дуже давно і має багату історію.

хлопець, чоловік

До недавніх пір воно не користувалося популярністю в нашій країні, але в останні роки батьки все частіше називають так своїх синів.

Марк дуже вміло маніпулює людьми, внаслідок чого завжди отримує бажане. Чоловік не прагне бути першим у всьому, він прекрасно знає, що зможе домогтися всього, чого захоче.

Більшість його товаришів дивуються тому, як такий непомітний і, на перший погляд, нецілеспрямований хлопець досягає найбільших вершин.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з днем ангела Марка. Надішліть листівки, СМС і вірші вашим знайомим, і нехай їх завжди оберігає ангел-хранитель.

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Привітання з днем Марка у листівках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

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