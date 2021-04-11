Хакери на одному з форумів виклали у відкритий доступ дані 1,3 млн користувачів соціальної мережі Clubhouse.

У базі є імена з облікових записів, посилання на фото, дані з акаунтів та інших соціальних мереж, а також інформація про того, хто запросив конкретного користувача до цієї соцмережі.

Ці дані могли бути використані зловмисниками для фішингових атак, а також підбору паролів до акаунтів у Clubhouse.

Видання CyberNews зазначає, що викладені дані не несуть жодної конфіденційної інформації, як, наприклад, дані кредитних карт, але їх може бути достатньо для здійснення майбутніх атак хакерів.

Витік даних у Facebook

На початку квітня стало відомо, що особисті дані понад 530 млн користувачів Facebook, зокрема їхні номера телефонів, імена, дати народження, електронні адреси, попали у мережу.

У відкритому доступі опинилася персональна інформація людей з усього світу – жителів 106 країн. У списку налічується 32 млн записів про жителів США, 11 млн про британців і 6 млн про громадян Індії.

Джерело: CyberNews