Погода 11 квітня в Україні буде сонячною й теплою. Вітер – південно-східний, його швидкість досягне 3-8 м/с.

На Сході хмарно буде тільки в Донецькій та Луганській областях. Удень найтепліше буде в Харківській області – до +15°, уночі – до +5°.

Справжня весна буде на Заході. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +18°. У Чернівецькій буде морозно вночі – до -3°.

На Півдні хмарно буде лише в Криму. На решті території – до +16° удень та до +5° уночі.

На Півночі температура повітря вдень прогріється до +16°. Уночі в Сумській області можливий мороз до -1°.

У Центрі 11 квітня денна температура становитиме до +16°, нічна – до -2°.

У Києві вдень також буде сонячно й тепло до +16°, уночі – до +2°.

Прогноз погоди на квітень 2021

За даними Укргідрометцентру, погода в квітні 2021 року буде дуже нестійкою.

Середня місячна температура повітря становитиме від +7° до +11°, у горах вона коливатиметься від +2° до +6°. Ці показники близькі до середніх багаторічних значень.

Абсолютний мінімум температури повітря в квітні 2021 року становитиме -6 – -16°, а в Карпатах та на північному сході до -17 – -22°. На Львівщині та крайньому Півдні місцями до -3 – -5°.

Детальніше про прогноз погоди на квітні 2021 року читайте в матеріалі Фактів ICTV.