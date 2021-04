У межах місії NASA Марс-2020 марсохід Perseverance зробив незвичний знімок. В його об’єктив потрапила веселка, поява якої є неможливою на Марсі.

Річ у тім, що для виникнення веселки необхідно сонце та краплі води в атмосфері. В атмосфері червоної планети немає вологи, а це означає, що поява веселки виключається.

У NASA вже офіційно спростували веселку на фотографії.

Його фахівці заявили, що це лише відблиск від сонця, що потрапив на механізм лінзи Hazcam марсоходу Perseverance.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren’t possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn’t enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021