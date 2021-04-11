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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

У NASA пояснили появу “веселки” на знімку з Марсу

У межах місії NASA Марс-2020 марсохід Perseverance зробив незвичний знімок. В його об’єктив потрапила веселка, поява якої є неможливою на Марсі.

Марс

Річ у тім, що для виникнення веселки необхідно сонце та краплі води в атмосфері. В атмосфері червоної планети немає вологи, а це означає, що поява веселки виключається.

У NASA вже офіційно спростували веселку на фотографії.

Його фахівці заявили, що це лише відблиск від сонця, що потрапив на механізм лінзи Hazcam марсоходу Perseverance.

Водночас, один із працівників лабораторії реактивного руху NASA зазначив, що схоже зображення вже з’являлося під час місії Pathfinder в 1990 році.

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Вказується, що в атмосфері планети досі можуть перебувати частки льоду, що здатні викликати подібний ефект.

На початку березня марсохід Perseverance записав нові звуки з Марсу.

Ровер зробив запис удару лазером по каменю для відбору зразків стародавнього життя, які зберуть з Марса та доставлять на Землю для подальшого дослідження та вивчення.

Фото: Depositphotos

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