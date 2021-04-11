Вакцина від коронавірусу CoronaVac – все, що відомо про препарат

Вакцину CoronaVac розробила китайська Sinovac Biotech, яка виробляє від 300 до 500 млн різних доз вакцин на рік.

СoronaVac — це цільновірусна інактивована вакцина. Вірус вирощують на клітинних культурах і хімічно інактивують. Коли вакцину вводять в організм, імунітет реагує не лише на спайковий білок, а на весь вірус.

Вакцина від Sinovac Biotech випускається як у багатодозових ампулах, так і у формі готового для вакцинації шприца з препаратом.

Вакцину можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8°C.