PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |
Вакцина від коронавірусу CoronaVac: що відомо про препарат

Вакцина від коронавірусу CoronaVac: що відомо про препарат

10 квітня ДП Медзакупівлі України отримало 200 тис. флаконів вакцини проти коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd. Це – частина першої партії із замовлених 1 913 316 одиниць. Очікується, що розподіл вакцини за регіонами розпочнеться у понеділок, 12 квітня.

Що відомо про цю вакцину, яка ефективність та ціна, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

 

Хто розробив вакцину CoronaVac

Вакцину CoronaVac розробила китайська Sinovac Biotech, яка виробляє від 300 до 500 млн різних доз вакцин на рік.

СoronaVac — це цільновірусна інактивована вакцина. Вірус вирощують на клітинних культурах і хімічно інактивують. Коли вакцину вводять в організм, імунітет реагує не лише на спайковий білок, а на весь вірус.

Вакцина від коронавірусу CoronaVac – все, що відомо про препарат

Вакцина від Sinovac Biotech випускається як у багатодозових ампулах, так і у формі готового для вакцинації шприца з препаратом.

Вакцину можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8°C.

Ефективність вакцини та побічні ефекти

Ефективність вакцини компанії Sinovac Biotech різниться.

Під час випробування в Індонезії речовина продемонструвала ефективність у боротьбі з вірусом на рівні 65%. У дослідженні брали участь 1 620 осіб. На думку фахівців, це недостатньо для того, щоб робити висновки щодо властивостей вакцини.

Наймасовіше дослідження вакцини Sinovac проходило у Бразилії. Дослідження провів Інститут Бутантан за участі 13 тис. добровольців. Загальна ефективність вакцини становить 50,38%, хоча раніше бразильські дослідники повідомляли про вищу ефективність цієї вакцини – 78%.

На початку березня у Туреччині успішно завершилася третя фаза клінічних випробувань вакцини CoronaVac. Остаточна ефективність сироватки склала 83,5%. На фінальному етапі випробувань вакцини взяли участь понад 10 тис. людей.

Водночас використання цієї вакцини попереджає тяжкі форми хвороби і госпіталізацію у 100% випадків.

Точних даних про побічні ефекти від вакцини Sinovac наразі немає. За словами науковців, які досліджували вакцину, найбільшим побічним ефектом від ін’єкції препаратом Sinovac був локалізований біль в місці уколу, головний біль, втома, також можлива алергічна реакція.

Скільки потрібно вводити доз

Вакцину CoronaVac вводять внутрішньом’язово. Для вироблення імунітету необхідні дві дози препарату інтервалом у два тижні.

На скільки вистачить вакцини

Загалом Україна замовила у компанії Sinovac Biotech 1 913 316 доз вакцин проти коронавірусу. Згодом обіцяють поставити решту.

Скільки коштує вакцина CoronaVac

Вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною та безкоштовною.

За словами генерального директора фармацевтичної групи Лекхім Валерія Печаєва, доза вакцини коштуватиме 504 грн. За такою ціною Лекхім планує продавати вакцину державі.

 

Де можна купити і зробити укол в Україні

Поки що купити вакцину самостійно в Україні неможливо, адже жодна з них не надійшла у вільний продаж.

А щоб отримати щеплення, необхідно записатися у чергу на вакцинацію через портал Дія, контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (0 800 60 20 19) або портал covid.gov.ua, а потім чекати своєї черги.

Теги: , ,
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка