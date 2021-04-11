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Валентина Летяк |

Великдень і Гробки: церковний календар на травень 2021

Великдень або Світле Христове Воскресіння – головне православне свято не лише травня. На цю подію цілий рік чекають усі віряни. В 2021-му воно випадає на 2 травня.

Церковний календар на травень 2021

За ним йде Великодній (Світлий) тиждень. Це означає, що з 3 до 9 травня немає пісних днів.

Після нього 11 травня будуть Гробки (Проводи). Ще один день для поминання померлих близьких і родичів – 9 травня (Поминання покійних воїнів).

В останній місяць весни будуть й інші важливі дати, на які слід звернути увагу. Ми їх зібрали в календарі.

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Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

Список церковних свят у травні 2021

  • 1 травня – Велика субота, останній день Великого посту
  • 2 травня – Великдень або Світле Христове Воскресіння
  • 3 травня – Кіпрської ікони Божої Матері, преподобного Олександра Ошевенського
  • 4 травня – мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата
  • 5 травня – апостолів Нафанаїла, Луки та Климента
  • 6 травня – великомученика Георгія Побідоносця
  • 7 травня – преподобної Єлисавети чудотвориці
  • 8 травня – апостола і євангеліста Марка
  • 9 травня – Поминання покійних воїнів, апостола Фоми
  • 10 травня – апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, небожа Господнього
  • 11 травня – Гробки (Проводи), святителя Кирила, єпископа Туровського
  • 12 травня – преподобного Мемнона чудотворця
  • 13 травня – апостола Якова, сина Якова, брата Іоанна Богослова
  • 14 травня – ікони Божої Матері Несподівана Радість
  • 15 травня – святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, Путивльської ікони Божої Матері
  • 16 травня – мучеників Тимофія читця і Маври
  • 17 травня – Староруської ікони Божої Матері
  • 18 травня – ікони Божої Матері Невичерпна Чаша
  • 19 травня – праведного Іова Багатостраждального
  • 20 травня – спогад явища на небі Хреста Господнього в Єрусалимі
  • 21 травня – апостола і євангеліста Іоанна Богослова
  • 22 травня – Миколи Чудотворця
  • 23 травня – апостола Симона Зилота
  • 24 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія
  • 25 травня – священномученика Єрмогена
  • 26 травня – переполовиння П’ятидесятниці, мучениці Гликерії-діви і з нею мученика Лаодикія, стража в’язничного
  • 27 травня – мученика Ісидора
  • 28 травня – преподобного Пахомія Великого
  • 29 травня – перенесення мощей преподобного Єфрема Перекомського, Новгородського чудотворця, преподобного Феодора Освяченого
  • 30 травня – преподобної Єфросинії
  • 31 травня – мученика Феодота Анкірського і мучениць семи дів, мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла і Христини

Вихідні у травні 2021

У травні в Україні будуть тривалі вихідні через державні свята – День міжнародної солідарності трудящих (1 травня), Великдень (2 травня) та День перемоги (9 травня).

Оскільки 1 та 2 травня припадають на суботу та неділю, понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, будуть додатковими вихідними.

А 9 травня – це неділя, тому 10 травня українці також відпочиватимуть. Загалом у травні 2021 буде 13 вихідних.

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