У 2021 році 12 квітня відзначають декілька свят. Серед них також є професійні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 12 квітня.

12 квітня – яке сьогодні свято

12 квітня відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики – пам’ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.

З 2011 року це свято носить ще одну назву – Міжнародний день польоту людини в космос.

У цю святкову дату своє професійне свято відзначають люди, які працюють у сфері авіації та космонавтики. Адже без них навряд чи колись людство змогло досліджувати те, що знаходиться за межами нашої планети.

Іменини 12 квітня

Іменини в цей день відзначають декілька власників прекрасних імен – Іван, Софрон, Зосим, ​​Пантелеймон, Захар, Сава.

Народні прикмети на 12 квітня

Дощі ллють у квітні – влітку буде хороший урожай грибів;

Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою;

Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів;

Бики та корови задирають голови вгору, сонні та мало п’ють – до швидкого дощу;

Гуси високо летять – очікується багато дощів і навесні, і влітку.

Що не можна робити 12 квітня

Категорично забороняється у цей день займатися важкою фізичною працею;

Вживати міцний алкоголь та влаштовувати гучні гуляння.

Напередодні Страсного тижня не рекомендується встрявати у сварки та думати про погане.

Їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Їжа на столі повинна бути скромною. Виняток становлять риба, рослинна олія та трохи кагору.

Не можна у Вербну неділю проводити поминальний обід.

Календар свят 2021

У 2021 році українці відзначають багато святкових дат. Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, багато представників різних професійних сфер відзначать свої свята.

Зокрема, у квітні 2021 року своє професійне свято відзначать психологи, ветеринарні лікарі, прикордонники, пожежники та інші представники важливих професій.