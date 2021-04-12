Погода поточного тижня в Україні радуватиме теплом до середи – місцями до +22, з 14 квітня повернуться дощі, а з ними і невелике похолодання.

У вівторок, 13 квітня, майже на всій території України синоптики прогнозують суху і сонячну погоду.

Невеликий дощ можливий лише в Житомирській та Вінницькій областях.

Максимальні +22 очікуються на Сході країни, в західних регіонах – від +17 до +19.

У північних і центральних областях – в діапазоні +13 +17, у південних: +13 +15.

У Києві сухо, вночі +6 +8, вдень +14 +16.

У середу, 14 квітня, дощі пройдуть у західних областях, а також частково – у східних та центральних.

Температура повітря на Заході становитиме +4 +13, у Центрі та на Півдні країни – від +13 до +15.

У північних регіонах +14 +17, у східних – до +20.

У столиці без істотних опадів, вночі +6 +8, вдень – до 16 градусів тепла.

У четвер, 15 квітня, зона дощів охопить всю територію України, з ним прийде похолодання.

На Сході очікується +14 +18, на Заході +6 +11, у північних регіонах – від +11 до +15, у південних областях +11 +13.

У Києві дощ, вночі +6 +8, вдень +12 +14.

У п’ятницю, 16 квітня, дощі прогнозують у всіх областях.

На Півночі, в Центрі та на Півдні – від +11 до +13.

У східних регіонах очікуються максимальні +18.

Прохолодно буде у західних областях – в діапазоні +7 +9.

У Києві опади у вигляді дощу, вночі +6 +8, а вдень до +14.

Погода у квітні 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують нестійку погоду у квітні 2021 року.

Може бути не одна хвиля холоду та потепління протягом місяця.

Погода змінюватиметься кожні чотири-п’ять днів. Так триватиме щонайменше до 15 квітня.