Гороскоп на тиждень, з 12 до 18 квітня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 12 до 18 квітня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

12 квітня о 05.31 за київським часом на небі з’явиться молодик. У перший день початку нового місячного циклу важливо правильно поєднати зовнішнє і внутрішнє. Місяць – найближче до Землі небесне тіло, ось чому його вплив на нас складно з чимось порівняти.

Головне питання впродож тижня – що людині потрібно, щоб жити і розвиватися. Поєднання Сонця і Місяця наповнює життєвими силами. У цей час людину можна підштовхнути до серйозних змін.

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Протягом тижня з 12 до 18 квітня збільшується активність людей, а середовище більше піддається впливу. У ці дні вітається максимальна ділова активність. Можна робити капіталовкладення, укладати договори, реєструвати фірми, переходити на інше місце роботи, братися за реалізацію нових проектів.

Гороскоп для Овнів

У цей період ваш потенціал буде на висоті, але використовуйте правильно всі можливості й не пропустіть сприятливого шансу. Енергія організму наростає. Деяка імпульсивність буде спостерігатися у висловлюваннях і діях, але все швидко приходить у норму. Постарайтеся зробити максимум протягом тижня, тоді результати ви отримаєте дуже скоро. Хороший час для реклами, торгівлі, але для цього потрібно зайнятися перспективними, новаторськими сферами або проектами. Зосередитися на рутинних справах буде доволі складно.

Гороскоп для Тельців

У цей час напруження поступово спаде, з’явиться впевненість у своїх почуттях і почуттях партнера. Ви почуваєтеся комфортно, зможете розслабитися, стабілізувати фінансові справи. Життєві сили будуть на висоті. Слушний час для демонстрації своїх талантів і здібностей – ви зможете отримати визнання, вдячність і матеріальні винагороди. У цей період можливі спонтанні поїздки, несподівані повороти подій, тому розглядайте різні варіанти, коли плануватимете справи.

Гороскоп для Близнюків

Намагайтеся якомога частіше зустрічатися і спілкуватися з друзями, використовуйте позитивний потенціал тижня. Настав час для побудови планів, плідної співпраці, прояснення багатьох питань. Нинішні обставини надають можливість створити фундамент для спілкування, обміну ідеями та інформацією. Загалом ви будете задоволені собою і розвитком подій в навколишньому середовищі. Будьте сміливішими, рішуче рухайтеся до запланованої мети, і вам обов’язково поталанить.

Гороскоп для Раків

Сприятливі ситуації дають шанс почати або відновити проекти, пройти навчання або отримати необхідну інформацію, вирішити майнові питання. Ви можете укласти вдалу угоду, яка сприятиме купівлі або продажу автомобіля, земельної ділянки чи житла. Використовуйте будь-який випадок, який дасть вам змогу розвинути технічні або творчі навички. Обставини складаються якнайкраще для того, щоб втілити в реальність романтичні бажання.

Гороскоп для Левів

Контакти та спільні справи з сусідами, братами і сестрами будуть результативними. Відчувається вибух життєвої енергії, настає період активності, популярності, не варто нічого відкладати на потім. Використовуйте сприятливий потенціал цього тижня максимально – зосередьтеся на собі, своїх потребах і бажаннях, це дасть вам змогу збудувати міцний фундамент на найближчий місяць. Яскравий, потужний прояв індивідуальних здібностей, творчий злет, спрага до діяльності обов’язково дадуть хороший матеріальний результат.

Гороскоп для Дів

Можете часто опинятися в двозначних ситуаціях. Події, що відбуваються, підштовхують вас до трансформацій, з якими затягувати не варто. Ви виявите слабкі місця, відкоригуєте все, що дасть можливість зміцнитися на досягнутому результаті. А вже на міцному фундаменті ви зможете правильно визначити вектор розвитку як у внутрішньому житті, так і в зовнішньому – соціальному, професійному. Можливі кардинальні зміни, які, найімовірніше, будуть ініційовані не вами.

Гороскоп для Терезів

Цей тиждень запам’ятається. Складна ситуація вибору, коливання, але в більшості випадків перевагу варто віддати всьому новому, хоча і незнайомому. Часом здається, що все перевертається з ніг на голову. Можуть бути непорозуміння з боку ближнього оточення, обнулення в особистих і ділових взаєминах. Виникає гостра необхідність щось закінчити, поставити крапку в партнерських взаєминах, щоб звільнити місце для нового й перспективного. З 15 квітня настане визначеність, і в життя увійде щось фундаментальне і довгострокове.

Гороскоп для Скорпіонів

Змінюється розпорядок дня, з’являються нові зобов’язання – повсякденне життя не можна назвати спокійним. Можуть змінитися обов’язки на роботі, стосунки з керівництвом або підлеглими. З’являються справи або заняття, що потребують особливої уваги до деталей, зосередженості. Якісь таємниці відкриються, щось проясниться і, нарешті, знайде чіткі рамки. Цей тиждень виявиться позитивним з точки зору порядку в житті. Хоч би що трапилося, вам не варто пропускати момент, намагайтеся скористатися кожним шансом.

Гороскоп для Стрільців

У цей період ви відчуваєте багато позитивних емоцій, яскраві події допомагають набути впевненості, побачити перспективи. Тиждень ідеально підходить для ділової активності, вирішення важливих справ, укладення угод, договорів, початку особистого виробничого або творчого циклу. Розпочате в ці дні розвиватиметься планомірно, передбачувано і буде приносити, може, й не великий, але стабільний дохід. Участь у громадській діяльності сприяє хорошим перспективам та отриманню щасливих шансів.

Гороскоп для Козерогів

Закінчується складний період, молодик 12 квітня дасть ковток свіжого повітря, принесе натхнення, самовизначення, і з 15 квітня почнеться стрімке зростання у всіх сферах життя. Якщо ви давно виношуєте якісь плани – вже в найближчі дні сформуються сприятливі умови для їх реалізації. Ваші внутрішні блоки зникнуть без сліду. Будь-яка отримана інформація протягом тижня в майбутньому виявиться корисною. Наберіться терпіння, не поспішайте робити перший крок до 15 квітня.

Гороскоп для Водоліїв

У цей період ви відчуєте впевненість у собі і своїх діях, але вам буде необхідний спокій. У перші дні після молодика відчувається емоційна втома, енергетичний відтік. Можливий головний біль, нервозність і занепокоєння. Відпочиньте, бо через кілька днів вам знадобиться максимальна активність, увага і зосередженість. У вас з’являються можливості потрапити в потрібний потік, коли зовнішнє середовище саме створює умови для найкращого прояву власного потенціалу.

Гороскоп для Риб

На початку тижня можливе зайве перенапруження, зниження творчої активності. Те, що лежало на поверхні, було доступним, тепер відходить на другий план. Краще відпочити, розслабитися, побути наодинці зі своїми переживаннями. З 15 квітня зовнішні умови стають сприятливими як для вирішення своїх особистих справ, так і соціальних питань. Вдало вирішуються всі питання, пов’язані із зарубіжжям, вищою освітою, далекими подорожами.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.