Рамадан 2021 – місяць великого посту у мусульман. Він почався 12 квітня зі сходом сонця і триватиме до заходу 12 травня. Наступного дня, 13 травня, відзначають важливе свято Ураза-байрам.
Його дата визначається за місячним календарем, а триває він 30 днів.
Вважається, що у Рамадан був посланий Коран. Ці 30 днів – період духовних змін, боротьби з бажаннями і слабкостями.
Що не можна робити в Рамадан?
- Заборонений прийом їжі і пиття у світлу пору доби.
- Не можна курити і нюхати тютюн.
- Потрібно утримуватися від інтимної близькості.
Закінчення періоду фізичного і духовного очищення мусульмани відзначать святом Ураза-байрам – другим за значимістю після Курбан-байраму.
Карантин у Туреччині
У Туреччині планували на період священного ісламського місяця Рамадану, тобто з 12 квітня до 12 травня, повністю закрити країну для туристів через стрімке поширення коронавірусу.
Водночас на сьогодні поки немає офіційних заяв з боку керівництва країни.
Нині в Туреччині продовжується дія комендантської години у нічний час та на вихідні.