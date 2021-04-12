PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Рамадан 2021: дата початку посту у мусульман і що не можна робити

Рамадан 2021 – місяць великого посту у мусульман. Він почався 12 квітня зі сходом сонця і триватиме до заходу 12 травня. Наступного дня, 13 травня, відзначають важливе свято Ураза-байрам.

Рамадан, Коран

Його дата визначається за місячним календарем, а триває він 30 днів.

Вважається, що у Рамадан був посланий Коран. Ці 30 днів – період духовних змін, боротьби з бажаннями і слабкостями.

Що не можна робити в Рамадан?

  • Заборонений прийом їжі і пиття у світлу пору доби.
  • Не можна курити і нюхати тютюн.
  • Потрібно утримуватися від інтимної близькості.
Читайте
Календар свят на квітень 2021 року

Закінчення періоду фізичного і духовного очищення мусульмани відзначать святом Ураза-байрам – другим за значимістю після Курбан-байраму.

Карантин у Туреччині

У Туреччині планували на період священного ісламського місяця Рамадану, тобто з 12 квітня до 12 травня, повністю закрити країну для туристів через стрімке поширення коронавірусу.

Водночас на сьогодні поки немає офіційних заяв з боку керівництва країни.

Нині в Туреччині продовжується дія комендантської години у нічний час та на вихідні.

Фото: Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка