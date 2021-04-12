Рамадан 2021 – місяць великого посту у мусульман. Він почався 12 квітня зі сходом сонця і триватиме до заходу 12 травня. Наступного дня, 13 травня, відзначають важливе свято Ураза-байрам.

Його дата визначається за місячним календарем, а триває він 30 днів.

Вважається, що у Рамадан був посланий Коран. Ці 30 днів – період духовних змін, боротьби з бажаннями і слабкостями.

Що не можна робити в Рамадан?

Заборонений прийом їжі і пиття у світлу пору доби.

Не можна курити і нюхати тютюн.

Потрібно утримуватися від інтимної близькості.

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Закінчення періоду фізичного і духовного очищення мусульмани відзначать святом Ураза-байрам – другим за значимістю після Курбан-байраму.

Карантин у Туреччині

У Туреччині планували на період священного ісламського місяця Рамадану, тобто з 12 квітня до 12 травня, повністю закрити країну для туристів через стрімке поширення коронавірусу.

Водночас на сьогодні поки немає офіційних заяв з боку керівництва країни.

Нині в Туреччині продовжується дія комендантської години у нічний час та на вихідні.