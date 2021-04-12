Погода на 12 квітня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

12 квітня в Україні днем ​​в західних, центральних і північних областях очікується сонячна погода без опадів і температура від +13 до +19. У південних і східних областях буде дещо інша ситуація – очікується хмарна погода, дощ і температура від +14 до +20.

В понеділок, 12 квітня, місцями може бути парко. Синоптики прогнозують, що така погода триватиме недовго, вже після 15 квітня варто чекати хороших погодних умов.

12 квітня днем ​​на півдні буде температура від +12 до +16, на сході від +14 до +20, у центрі від +14 до +16, на півночі від +13 до +16, на заході від +13 до +19. У Києві вдень йтиме дощ, температура буде на рівні від +14 до +16.

Вночі на території України у всіх областях значно похолодає, також в південних і східних областях йтиме дощ.

На півдні вночі температура від +4 до +7, на сході від +4 до +8, в центрі від +3 до +5, на півночі від +4 до +5, на заході від +3 до +7. У Києві вночі без опадів, температура від +3 до +5.

Погода у квітні

На території України погода у квітні буде злегка нестійкою. Очікується, що протягом декількох днів в різних областях може бути абсолютно різна погода. Наприклад, в західних областях буде сонячна погода, а західних – йтиме сильний дощ.

За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазинової, значне потепління буде після 15 квітня. Тоді погода стане теплішою, очікується, що деякі дні особливо радуватимуть українців приємними погодними умовами.