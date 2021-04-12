В 1959 році в американському журналі вийшла сенсаційна стаття, в ній була розшифровка начебто переговорів якогось космонавта з Сергієм Корольовим. Весь світ почав говорити про так званого нульового космонавта.

Чутки ще більше підігрів аудіозапис. Його перехопили італійці – брати Корділ’я у травні 61 року. Брати заявили, це був SOS космонавтки, яка зазнавала аварії. Норвезькі документалісти згодом зняли про це короткометражку.

Ніхто не знав, чи завершиться цей політ успішно. Якби Гагарін загинув, про нього би ніхто нічого би, жодного слова просто не сказав.

108 хвилин, які змінили світ. І за які Гагарін зміг облетіти землю. Але польоту Гагаріна могло і не бути, якби не конструктор українець Сергій Корольов.

У Гагаріна не надходив кисень, вийшла з ладу система радіоуправління, він вилетів на орбіту, але вилетів набагато вище. Через що Гагарін приземлився не в запланованому місці у Волгоградській області, а у Саратовській.

Гагарін же після приземлення купався в променях слави. Полетів лейтенантом, а приземлився майором.

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Але за всією цією славою приховувалося те, про що не прийнято було говорити.

Слава зіграла злий жарт із Гагаріним. Він багато років не літав. Потім Гагарін захотів стати керівником центру підготовки космонавтів, а тому йому потрібний був наліт годин.

Літак перебував на висоті 4 тис. метрів, пілоти почали виконувати маневр із різким зниженням. Зайшли в зону підвищеної хмарності. Вийшли, але вивести літак в горизонтальне положення не встигли.

Розглядалися кілька причин катастрофи. Народу ж оголосили – льотчики загинули через нез’ясовані обставини.

Друзі Гагаріна, учасники процесу стверджували, що він загинув через необачність і неуважність одного із своїх колег. Який теж був відомими космонавтом.

Тільки нещодавно Росія розсекретила звіт урядової комісії. Але всієї правди про останній політ Гагаріна ми досі так і не знаємо. Як і про те, що ж передувало його польоту в космос.

Так чи був Гагарін все ж таки першим? Чи записи американців про так званого нульового космонавта були зовсім не міфом?

Чутки про нульового космонавта додалися й через українця Валентина Бондаренка із Харкова. Він також входив до першого загону космонавтів. 23 березня – за три тижні до польоту Гагаріна Бондаренко загинув. Під час тренувань у сурдокамері.

Але що зробила влада? Вірно – засекретила. І тим самим підігріла легенди про нульового космонавта. Тих, хто починав говорити про Бондаренка, навіть викликали до КДБ.

Видатні українські космонавти

Щороку 12 квітня Україна відзначає День космонавтики, що пов’язаний із першим польотом людини в космос.

Роль українських льотчиків і науковців космічної галузі СРСР важко переоцінити. Саме український академік з Житомира Сергій Корольов очолював запуск ракети Юрія Гагаріна, а також першого штучного супутника Землі.