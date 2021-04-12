Підготовка до ЗНО 2021 – топ-7 безкоштовних ресурсів

Незабаром відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання, і якщо ви не впевнені у своїх силах, Факти ICTV зібрали для вас топ-7 безкоштовних онлайн-ресурсів для підготовки до ЗНО.

ЗНО клуб

На цьому порталі доступна вся можлива інформація про процес складання іспиту, а також теоретичні та практичні матеріали.

Теорія зібрана у зручні для сприйняття таблиці, а для кожного предмета виділено окремий розділ.

Також на сайті є форум, на якому випускники можуть поставити будь-яке запитання і отримати відповідь від фахівців та підтримку від інших вступників.

EdEra

Цей ресурс зібрав різноманітні курси, зокрема і для підготовки до ЗНО.

Найпопулярніші курси для самостійного опанування матеріалу – це Лайфхаки з української літератури, Історія України в історіях, Математика. Просто, а також курс для вивчення англійської граматики.

Усі курси складаються з тестів та теоретичних матеріалів, які викладені у формі відео, подкастів та лекцій.

На EdEra також є форма для спілкування з учнями, які проходять той самий курс.

Prometheus

Платформа містить курси з підготовки до чотирьох предметів, серед яких українська мова та література, історія України, англійська мова та два різних курси з математики.

Курс української побудований на основі тестів з минулорічних іспитів та поділений за темами.

Перший курс з математики розрахований на повторення та закріплення шкільної програми, а другий має назву Підготовка до ЗНО з математики: лайфхаки від Могилянки та звертає увагу на поширені помилки.

Курс з історії також спрямований на закріплення шкільної програми та пригадування забутих тем.

iLearn

Окрім сайтів із тестами, можна навчатись і на порталі, що проводить безкоштовні вебінари для підготовки з математики, хімії, української мови та літератури, історії України, біології та англійської.

Уроки відбуваються з понеділка по четвер, двічі на день.

Щоб узяти участь у вебінарах, кожен учень має зареєструватися та створити свого героя, який отримуватиме бали за відвідування занять.

Якщо ви випадково пропустили онлайн-зустріч, то на сайті є повний архів вебінарів, який також можна безкоштовно переглянути.

ЗНО онлайн

На сайті представлені усі тести ЗНО з 2009 до 2020 року, які можна пройти та зрозуміти свій рівень знань з усіх предметів.

Також тут можна дізнатись інформацію про рейтинг ВНЗ, усі деталі вступної кампанії та проведення іспиту.

ZNOUA

ZNOUA – це YouTube-канал, на якому можна знайти лекції, уроки та лайфхаки з усіх предметів ЗНО.

Тут розміщені відеоуроки різної тривалості, а підготовка до іспитів розбита на теми та базується на матеріалах шкільної програми та минулорічних тестах ЗНО.

Be Smart

Сайт Be Smart створив курси з восьми предметів ЗНО, зокрема української мови та літератури, фізики, хімії, географії, історії України, математики, фізики та біології.

Кожен курс складається з відеолекцій та тестів для самоперевірки. Наприклад, курс з математики містить 12 навчальних модулів, наприкінці кожного з яких на вас чекатиме підсумкова контрольна з пройденої теми та завершальний тест для самоперевірки.

ЗНО 2021

Хоча ДПА для учнів 4 та 9 класів скасували, пандемія не завадить проведенню зовнішнього незалежного оцінювання цього року для випускників.

За словами міністра освіти Сергія Шкаралета, ЗНО у 2020 році засвідчило, що МОН може забезпечити проведення іспиту в безпечних умовах під час пандемії.

Про це та інші деталі проведення ЗНО 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.