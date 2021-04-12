Як розрахувати вартість ремонту квартири

Крок 1. Виміряйте площу квартири
Ремонтні роботи оцінюються метражем, тому потрібно виміряти всю квартиру (висоту стін, площу підлоги та стелі). Це важливо для розуміння кількості матеріалів і вартості ремонтних послуг.
Також заздалегідь продумайте планування квартири. Намагайтеся обміркувати розташування меблів до дрібниць, щоб знайшлося місце всім розеткам і побутовим приладам.
Крок 2. Складіть список необхідних матеріалів
На першому етапі ремонту важливо скласти якомога більш повний перелік майбутніх витрат.
Запишіть у стовпчик всі будівельні (клей, будівельні суміші, болти, шурупи та інше) та оздоблювальні матеріали (шпалери, плитка, ламінат або паркет), які необхідні для ремонту вашої квартири.
Також до списку варто включити побутову техніку, сантехнічне обладнання, віконні конструкції та грошові витрати на оплату роботи будівельників, якщо це необхідно.
Крок 3. Дізнайтеся ціни на матеріали
В онлайн-магазині ви можете дізнатися ціни матеріалів згідно вашого списку. Обов’язково порівняйте розцінки в двох-трьох будівельних магазинах.
Також необхідно порівняти ціни на вартість послуг майстрів. Таким чином ви зможете обрати фахівців, відштовхуючись від свого бюджету.
Крок 4. Порахуйте витрату матеріалів
Відповідно до площі квартири, треба розрахувати кількість потрібних матеріалів.
На сайті будівельного магазину зазвичай вказують витрату матеріалу на 1 кв м. Також ви можете скористатися онлайн-калькулятором.
Крок 5. Складіть таблицю та порахуйте суму
Для того, щоб вам простіше було розрахувати підсумкову суму, можна скласти таблицю з чотирма колонками: матеріали, ціна за умовну одиницю, витрата матеріалів та сума за всю кількість.
Повністю заповність таблицю та порахуйте майбутні витрати.
Коли з’явиться приблизна сума, слід збільшити її ще на 20%. Оскільки під час ремонту квартири не обійтися без додаткових витрат, ці гроші стануть подушкою безпеки в разі чого.