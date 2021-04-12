Як розрахувати вартість ремонту квартири

Щоб почати ремонт квартири, важливо розрахувати його вартість та свої фінансові можливості.

Сучасний ремонт квартири складається з безлічі складових. Тому потрібно відповідально поставитися до етапу розподілу витрат, оскільки це допоможе уникнути зайвих втрат і боргів.

Як розрахувати вартість ремонту, перш ніж облаштувати власне житло, – читайте на Фактах ICTV.