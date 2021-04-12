13 квітня відзначають Всесвітній день рок-н-ролу.

13 квітня іменини святкують Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.

За народним календарем, 13 квітня вшановують пам’ять єпископа Іпатія, який встановив багато догматів християнської віри.

На Русі святого не випадково називали цілителем і чудотворцем. Йому молилися з проханням зупинити внутрішню кровотечу в породіль, примножити молоко матерям, які годують грудьми, а ще зцілити від водянки.

Прикмети на 13 квітня:

Сонячний день – до теплого літа.

Ранковий туман стелиться – до дощу, на землю падає – до сухої погоди.

Дощ вранці – до мокрого літа.

Вода в річці піниться – до дощу.

Прозорі хмари – до рясного дощу.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Що не можна робити 13 квітня:

Варто уникати розважальних заходів.

Не можна сваритися, кричати.

У цей день не варто виносити сміття.

Церковний календар на квітень 2021

За два тижні, 25 квітня, українці відзначатимуть Вербну неділю, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.

Із 26 квітня до 2 травня 2021 року триватиме Страсний тиждень. Це – останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.

Детальніше ознайомитися із церковним календарем на квітень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.