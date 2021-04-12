12 квітня день ангела відзначають чоловіки, які мають ім’я Іван. Іван – благородний, дружній та чесний чоловік. Чоловік з таким іменем понад все цінує близьких людей, які його оточують.

Значення імені Іван

Ім’я Іван має давньоєврейське походження. Головна версія свідчить, що ім’я Іван походить від староруської форми Іоанн, а перекладається як благодать Божа.

Чоловіки, які мають це ім’я, цілеспрямовані та ніколи не відступають від своїх планів. Івани завжди намагаються бути першими, хоч би чим вони займалися. Вони люблять спорт, але їм не до вподоби інтелектуальні ігри.

Також Івани дуже добрі, хитрі, товариські, оптимістичні, відповідальні та багатогранні щодо інтелектуального розвитку. Однак вони вразливі та злопам’ятні.

Привітання з Днем ангела Івана у прозі

Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти, зі свого боку, не змушував його червоніти!

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Іване, з Днем ангела тебе. Бажаю життя солодкого, як торт, а днів у цьому житті яскравих і легких, як повітряні кульки. Іванко, будь сміливим, впевненим, відважним, гарним, молодим оптимістичним і невтомним. Бажаю тобі удачі в справах, щастя в житті, ладу в родині та найцікавіших захоплень на дозвіллі.

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Дорогий Іване, зі святом! Бажаю тобі феєричного настрою, грандіозних планів і величезних досягнень. Нехай все у твоєму житті буде гладко і спокійно. Нехай тобі пощастить із коханою жінкою та друзями!

Привітання з Днем ангела Івана в СМС

З Днем ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров’я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити, на вушко підказував!

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Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

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Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Привітання з Днем ангела Івана у листівках

Календар свят на 2021 рік

У 2021 році календар свят налічує багато пам’ятних дат, а також офіційних державних свят, завдяки яким українці отримають додаткові вихідні.

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