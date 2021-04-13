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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

151 рік Музею-метрополітену – Google створив новий дудл

Google присвятив дудл Музею мистецтв Метрополітен, що розташований у місті Нью-Йорк (США).  Це один з найпопулярніших та найбільш відвідуваних мистецьких музеїв у світі. 13 квітня виповнюється 151 рік з дати його заснування.

дудл гугла

Музей мистецтв Метрополітен було засновано у 1870 році, а через десять років відчинилося перше приміщення. Його площа – 18 га, на якій розміщено понад три млн експонатів – від стародавніх артефактів до витворів сучасного мистецтва.

Google розмістив дудл зі зображенням Музею-метрополітену та його найвідомішими експонатами. Автор дудла Еріх Наглер поділився, що за час пандемії почав сумувати за реальними візитами до музеїв.

– Я дуже сумую за відвідуванням музеїв під час пандемії, тому робота над цим дудлом була для мене, як віртуальний візит до Музею мистецтв Метрополітен.

Я сподіваюся, що це подарує людям невеликий досвід екскурсій музеєм та спілкування віч-на-віч із красивими та захопливими предметами мистецтва з різних культур та епох.

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