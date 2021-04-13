Google присвятив дудл Музею мистецтв Метрополітен, що розташований у місті Нью-Йорк (США). Це один з найпопулярніших та найбільш відвідуваних мистецьких музеїв у світі. 13 квітня виповнюється 151 рік з дати його заснування.

Музей мистецтв Метрополітен було засновано у 1870 році, а через десять років відчинилося перше приміщення. Його площа – 18 га, на якій розміщено понад три млн експонатів – від стародавніх артефактів до витворів сучасного мистецтва.

Google розмістив дудл зі зображенням Музею-метрополітену та його найвідомішими експонатами. Автор дудла Еріх Наглер поділився, що за час пандемії почав сумувати за реальними візитами до музеїв.

– Я дуже сумую за відвідуванням музеїв під час пандемії, тому робота над цим дудлом була для мене, як віртуальний візит до Музею мистецтв Метрополітен. Я сподіваюся, що це подарує людям невеликий досвід екскурсій музеєм та спілкування віч-на-віч із красивими та захопливими предметами мистецтва з різних культур та епох.

Google запустив сервіс для оцифрування документів

Компанія Google запустила онлайн-програму Stack для оцифрування документів. За допомогою неї можна відсканувати документи будь-якого розміру та отримати їх в Google Drive.

Наразі сервісом можна скористуватися лише на пристроях Android у США. Однак у разі потреби його також адаптують для iOS.