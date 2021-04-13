День ангела Анни в Україні: привітання в СМС і картинках

День святої Анни відзначають 13 квітня. Це свято пов’язують з непорочним зачаттям праведною Анною дочки Марії – матері Ісуса Христа.
Марія народилася у Анни та її чоловіка Йоакима, коли вони прожили разом 50 років. До того моменту у них ніяк не виходило зачати дитину. Через відчай Йоаким пішов у пустелю, де він постив, плакав і молився 40 днів.
Молитви чоловіка почув Бог і подарував їм дитя. Потім до пари з’явився архангел Гавриїл і заявив, що завдяки Марії світ буде врятовано.
8 і 14 квітня заведено вітати всіх жінок, які носять ім’я Анна. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання в СМС і картинках.
Привітання з днем ангела Анни в смс
Ангел твій зиму приносить,
І для тебе у небі просить:
Долю добру, незрадливу,
Ще й достатку цілу ниву,
У сім’ї любов та шану
З днем ангела, Анно!
***
В день Ангела бажаю я кохання
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Анютко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
сяяли очі, щоб твої,
Хай ангел щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!
***
Аню, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
Привітання з днем ангела Анни в листівках
Церковний календар на квітень
За церковним календарем на квітень 2021 року з 1 по 30 квітня триватиме Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.
Також у цьому місяці святкуємо Благовіщення Пресвятої Богородиці, Лазареву суботу,та Вербну неділю.
З повним календарем церковних свят у квітні ви можете ознайомитись на сайті Фактів ICTV.