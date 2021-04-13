День ангела Анни в Україні: привітання в СМС і картинках

День святої Анни відзначають 13 квітня. Це свято пов’язують з непорочним зачаттям праведною Анною дочки Марії – матері Ісуса Христа.

Марія народилася у Анни та її чоловіка Йоакима, коли вони прожили разом 50 років. До того моменту у них ніяк не виходило зачати дитину. Через відчай Йоаким пішов у пустелю, де він постив, плакав і молився 40 днів.

Молитви чоловіка почув Бог і подарував їм дитя. Потім до пари з’явився архангел Гавриїл і заявив, що завдяки Марії світ буде врятовано.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

8 і 14 квітня заведено вітати всіх жінок, які носять ім’я Анна. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання в СМС і картинках.

Привітання з днем ангела Анни в смс

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе у небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

З днем ангела, Анно!

***

В день Ангела бажаю я кохання

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю тобі!

Щоб мрії збулися усі,

сяяли очі, щоб твої,

Хай ангел щастя принесе,

Та зло від тебе відверне!

***

Аню, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

Привітання з днем ангела Анни в листівках

Церковний календар на квітень

За церковним календарем на квітень 2021 року з 1 по 30 квітня триватиме Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

Також у цьому місяці святкуємо Благовіщення Пресвятої Богородиці, Лазареву суботу,та Вербну неділю.

З повним календарем церковних свят у квітні ви можете ознайомитись на сайті Фактів ICTV.