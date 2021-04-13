Травень 2021 року щедрий на державні свята – Міжнародний день солідарності трудящих, Великдень та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Завдяки їм українці матимуть три додаткові вихідні. 1 і 2 травня припадають на суботу та неділю, тому понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, також будуть вихідними.
9 травня – це також неділя, тому вихідний переноситься на понеділок, 10 травня.
В останній місяць весни буде чимало й інших важливих дат – як міжнародних, так і суто українських.
Повний список свят на травень 2021
- 1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих
- 2 травня – Великдень
- 3 травня – Всесвітній день свободи преси, День кондитера
- 4 травня – Міжнародний день пожежників
- 5 травня – Всесвітній день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів
- 6 травня – Міжнародний день без дієт
- 7 травня – День радіо
- 8 травня – День пам’яті та примирення в Україні, Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День матері в Україні (друга неділя травня)
- 12 травня – Всесвітній день медичних сестер, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми
- 15 травня – День Європи в Україні (третя субота травня), День науки в Україні, Міжнародний день астрономії, Міжнародний день захисту клімату, Міжнародний день сім’ї
- 16 травня – День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті померлих від СНІДу
- 17 травня – Всесвітній день інформаційної спільноти, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, День пульмонолога
- 18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу, День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, Міжнародний день музеїв
- 19 травня – День боротьби з гепатитом
- 20 травня – День вишиванки (третій четвер травня), День банківських працівників України, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога
- 21 травня – Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку, Міжнародний день чаю
- 22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття
- 23 травня – День морської піхоти України
- 24 травня – День слов’янської писемності та культури, Європейський День парків
- 25 травня – День зниклих безвісти дітей, День філолога
- 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України
- 30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми й алергії, День хіміка
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день блондинок
Церковний календар на травень 2021
Великдень, який припадає на 2 травня, – головне православне свято травня. Проте віряни мають звернути увагу на ще дві важливі дати.
11 травня будуть Гробки (Проводи), а 9 числа – Поминання покійних воїнів, коли треба поминати своїх покійних рідних та близьких.
Повний церковний календар на травень 2021 – на Фактах ICTV.