Ретроградний Юпітер 2021: періоди, що можна та не можна робити

Ретроградний Юпітер щорічно впливає на людей, залучених у суспільне та соціальне життя. Астрологи радять у цей період закінчити старі справи, закрити незавершені завдання та діяти звичними методами.

Для багатьох людей це також стане часом переосмислення життєвих орієнтирів та світогляду загалом. Ретроградний Юпітер у 2021 році проходитиме в період з 20 червня до 18 жовтня.

Юпітер: астрологічне вчення

Юпітер – найбільша планета в Сонячній системі. Небесні тіла та космос в усі часи впливали на організм та здоров’я людини.

Вважається, що Юпітер дуже пов’язаний з релігією і затвердженими догматами – вплив планети поширюється на сфери життя, які розвивають людину та розширюють свідомість. Юпітер – планета довіри до себе та своїх ресурсів, оптимізму, життєвої наповненості, саморозвитку, а також порядку і моральних цінностей.

Найчастіше Юпітер впливає комплексно – на цілу країну або навіть планету. Наприклад, ретроградний Юпітер 2020 почався в період з 14 травня. У цей час у різних країнах почали вводити локдаун після перших зафіксованих випадків захворювання на коронавірус, а незабаром хвороба поширилася на всю планету. Наслідки цього люди спостерігають і зараз.

Ретроградний Юпітер: чого не можна робити

Згідно з астрологічними віруваннями, під час ретроградного руху позитивні риси впливу планети сповільнюються. Тому в цей період краще утриматися від вкладання великих сум в інвестиції або здійснення дорогих покупок. Але якщо виникла така необхідність, варто краще перевіряти офіційні документи, під якими ви залишаєте свій підпис.

Також потрібно бути обережним в інших юридичних процесах і далеких подорожах. Вважається, що в період ретроградного Юпітера потрібно зайнятися своїм здоров’ям і організмом, а також приділити увагу оздоровленню.

Що можна робити під час ретроградного Юпітера 2021

Під час ретроградного Юпітера варто присвятити свій час невирішеним справам і старим турботам. Наприклад, можна піти на пробіжку, якщо ви вже давно хотіли привести своє тіло в форму. Також слід навести лад у фінансовій сфері.

Ретроградний Юпітер – це найкращий час, щоб приділити увагу собі та своїм життєвим орієнтирам. Саме під час нього трапляється духовне зростання і переосмислення цінностей, а також багато людей в цей період знаходять своє покликання.

Магнітні бурі 2021

Магнітні бурі часто впливають на самопочуття та здоров’я людини. Тривають вони різний час – від кількох годин до декількох днів.

Цей період особливо позначається на стані метеозалежних людей. Однак погано почуватися під час магнітних бур може навіть здорова людина. Найчастіше в цей період з’являється головний біль, підвищений тиск, а також сильна втома.

Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2021 рік, щоб ви могли заздалегідь підготуватися до цих днів і відкласти неважливі справи для кращого періоду.