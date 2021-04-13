PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Скоро будуть історії про бійки за хліб: затримані в Дубаї українки прокоментували скандал

Дві дівчини, яких затримали під час відвертої фотосесії в Дубаї, вийшли на зв’язок.

Скоро будуть історії про бійки за хліб: затримані в Дубаї українки прокоментували скандал

Після того, як одинадцять з дванадцяти українок депортували з ОАЕ, дві з них поділилися враженнями від пережитого зі своїми підписниками.

– Друзі, я на волі. Дякую всім, хто переживав за мене. Скоро будуть подробиці й історії про бійки за хліб. Всіх люблю та цілую, – сказала одна з дівчат.

Друга заявила, що вона не брала участі у пікантній фотосесії.

– Ми в Києві. Ми таке пережили, мені дуже погано. Я не виходила на балкон голою та не брала участі в цій фотосесії. В шоці від коментарів, які ви пишете, – сказала друга дівчина.

У Дубаї заарештували групу дівчат

На початку квітня поліція Дубая заарештувала групу дівчат за звинуваченням у розпусті.

В інтернеті поширили фотографії та відео, на яких близько 10 оголених дівчат вишикувалися в ряд на балконі одного з готелів.

Відомо, що в ОАЕ навіть за поцілунок на публіці або вживання алкоголю без ліцензії загрожує в’язниця. Такі порушення тягнуть за собою покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до шести місяців і штрафу в розмірі 5 тис. дирхамів (майже 38 тис. грн).

Також Олег Ніколенко говорив, що відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько $1 300 с подальшою депортацією.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка