Дві дівчини, яких затримали під час відвертої фотосесії в Дубаї, вийшли на зв’язок.

Після того, як одинадцять з дванадцяти українок депортували з ОАЕ, дві з них поділилися враженнями від пережитого зі своїми підписниками.

– Друзі, я на волі. Дякую всім, хто переживав за мене. Скоро будуть подробиці й історії про бійки за хліб. Всіх люблю та цілую, – сказала одна з дівчат.

Друга заявила, що вона не брала участі у пікантній фотосесії.

– Ми в Києві. Ми таке пережили, мені дуже погано. Я не виходила на балкон голою та не брала участі в цій фотосесії. В шоці від коментарів, які ви пишете, – сказала друга дівчина.

У Дубаї заарештували групу дівчат

На початку квітня поліція Дубая заарештувала групу дівчат за звинуваченням у розпусті.

В інтернеті поширили фотографії та відео, на яких близько 10 оголених дівчат вишикувалися в ряд на балконі одного з готелів.

Відомо, що в ОАЕ навіть за поцілунок на публіці або вживання алкоголю без ліцензії загрожує в’язниця. Такі порушення тягнуть за собою покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до шести місяців і штрафу в розмірі 5 тис. дирхамів (майже 38 тис. грн).

Також Олег Ніколенко говорив, що відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько $1 300 с подальшою депортацією.