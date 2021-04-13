У Великій Британії вкрали найбільшого кролика в світі. Його господиня – колишня модель Playboy Аннетт Едвардс.

Кролика на прізвисько Даріус викрали в ніч з 10 на 11 квітня. В той час домашній улюбленець знаходився у своєму вольєрі.

Даріус занесений в книгу рекордів Гіннеса як найбільший кролик – 129 см.

Аннетт Едвардс готова заплатити викрадачам 1 тис. фунтів (понад 38 тис. грн) за повернення улюбленця.

– Даріуса викрали. Поліція робить все можливе, щоб знайти злодіїв. Готова надати винагороду в розмірі 1 тис. фунтів. Будь ласка, якщо щось знаєте, повідомте, – написала Аннетт у своєму Facebook.

Жінка також зазначила, що кролик старий для розмноження.

У Леді Гаги викрали собак

Наприкінці лютого у Леді Гаги викрали двох французьких бульдогів. Злодії напали на помічника артистки Раяна Фішера, в той час, коли він вигулював собак.

Незабаром поліція Лос-Анджелеса розшукала тварин і повернула їх співачці, проте пошуки грабіжників тривають.

Фото: Аннетт Едвардс