Найближча презентація американської компанії Apple може відбутися у вівторок, 20 квітня. Про це повідомив фірмовий голосовий помічник Siri.

Інформацією про те, що презентація Apple відбудеться через тиждень, поділилися американські користувачі. На запит голосовому помічнику про те, коли наступний захід Apple, програмне забезпечення відповідає, що 20 квітня.

Також Siri сказала, що презентація пройде в штаб-квартирі компанії в Купертіно. Варто зазначити, що таку відповідь помічник дає тільки на пристроях з американським Apple ID.

Представники Apple поки ніяк не прокоментували цю новину, на сайті також немає ніяких звісток.

Що представлять на презентації Apple

Компанія Apple може представити на презентації мітку-маячок AirTags, нову лінійку планшетів iPad mini та Pro, бездротові навушники AirPods, а також телеприставку Apple TV з ігровою спрямованістю.

Однак, що точно презентує американська компанія, стане відомо після офіційної заяви представників.

Джерело: The Verge