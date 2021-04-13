Як написати мотиваційний лист на роботу

Інколи під час прийняття на роботу вас можуть попросити не лише показати хороше резюме та виконати тести, але й надати мотиваційного листа. На заході це вже давно звична практика.

В Україні таке можуть попросити лише у великих або міжнародних компаніях. Проте трапляються випадки, коли на маленькому підприємстві роботодавець може запропонувати вам написати мотиваційного листа.

Що це таке? Це есе, у якому ви розповідаєте про себе. У тексті можете вказати свої захоплення, мотиви, принципи та цілі у житті.

Факти ICTV розкажуть вам, як правильно написати мотиваційний лист на роботу.