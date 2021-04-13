Як написати мотиваційний лист на роботу

Крок 1. Напишіть шапку мотиваційного листа
Зрозуміло, що мотиваційний лист ви не можете писати в нікуди. Тому варто вказати, кому адресований цей документ та від кого він.
Крок 2. Вступна частина
Спочатку найкраще вказати причину вашого мотиваційного листа. Чому ви його пишете? Гарно прописана мета є вагомим кроком до успіху.
Крок 3. Основна частина
Після описання мети варто розповісти, ким ви працювали, який маєте досвід та вміння. Можете описати ваші хобі та захоплення, якщо думаєте, що вони будуть корисні для компанії.
Тут не потрібно применшувати свої досягнення. Потрібно писати все, що вмієте, максимально. Але не варто і прикрашати. Все має бути правдиво.
Роботодавець має бачити, що мотиваційного листа пише спеціаліст, завдяки чому захоче взяти вас на роботу.
Крок 4. Мотиваційна частина
Якщо досягнень небагато, але ви дуже хочете отримати роботу у компанії, до якої пишете листа, то варто звернути увагу на мотиваційну частину.
Тут ви розповідаєте, чому вакансія вас зацікавила. Що ви готові зробити для компанії та що отримати від неї. Хороша мотивація – завжди приваблює!
Крок 5. Завершення
У кінці мотиваційного листа варто подякувати читачеві за увагу. Можна поставити дату написання, прізвище з ініціалами та підпис.