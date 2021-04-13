Як подати документи на грін карту – Інструкція

Реєстраційну анкету на грін-карту необхідно заповнювати латинськими літерами. Сама анкета складається з кількох частин. Перша стосується особистих даних. Відповісти доведеться на 15 запитань.

Другу частину анкети необхідно буде заповнити, якщо ви вказали чоловіка/дружину або дітей.

Ім’я та прізвище потрібно вказати так, як воно написане у закордонному паспорті (усі учасники лотереї повинні мати чинний закордонний паспорт, – Ред.).

Далі обрати стать та дату народження.

Вказувати місто, де ви народилися, потрібно так, як воно називається зараз. Тобто, якщо у свідоцтві про народження написано Дніпропетровськ, то в анкеті потрібно писати Dnipro. Рекомендується писати через тире стару та нову назву. Наприклад Dnipropetrovsk – Dnipro.

Якщо ви народилися у маленькому місті або селищі, то потрібно вказувати лише його назву – без області чи району.

У графі Країна народження потрібно вказувати сучасну назву країни. Тобто, якщо ви народилися в СРСР, але є громадянином України, то обираєте Ukraine. Так само обираєте країну, резидентом якої ви є, і яка може брати участь у лотереї.

Також необхідно вказати дані із закордонного паспорту та завантажити власне фото, на якому особа дивиться прямо у камеру і перебуває на білому тлі.

У пункті Поштова адреса можна вказати як власну адресу, так і родичів або друзів.

Далі слід обрати країну, в якій ви проживаєте на момент заповнення анкети. Не слід плутати з громадянством та місцем народження.

Також необхідно вказати робочий номер телефону (мобільний або домашній) та електронну адресу.

В анкеті потрібно вказати фактичний рівень освіти на момент заповнення заявки, кількість дітей, якщо вони є, та сімейний стан – Unmarried (не одружений/не заміжня), Married (одружений/заміжня), Divorced (розлучений/на), Widowed (вдівець/вдова). Статус Legally Separated в Україні юридично не закріплений, тому його обрання може призвести до дискваліфікації заявки.

Якщо ви вказали чоловіка/дружину або дітей, то відкриється друга частина заявки. Її принцип заповнення аналогічний, як і в основного заявника.