Як подати документи на грін карту – Інструкція

Подача заявки на Green Card
Щоб подати заявку на участь у лотереї грін-карт, потрібно заповнити та відправити форму DS-5501. Електронна форма реєстрації для грін-карти доступна лише онлайн на сайті E-DV dvprogram.state.gov.
Заявку на грін-карту слід заповнювати повністю, інакше її можуть дискваліфікувати. Якщо кандидат вирішить схитрувати і подасть більше ніж одну заявку, його теж дискваліфікують.
Результатом успішно зареєстрованої заявки буде сторінка підтвердження на екрані, що міститиме ім’я заявника та унікальний номер підтвердження.
Сторінку з підтвердження про участь потрібно роздрукувати та переконатися, що ви зберегли номер підтвердження.
Заповнення анкети на грін-карту
Реєстраційну анкету на грін-карту необхідно заповнювати латинськими літерами. Сама анкета складається з кількох частин. Перша стосується особистих даних. Відповісти доведеться на 15 запитань.
Другу частину анкети необхідно буде заповнити, якщо ви вказали чоловіка/дружину або дітей.
Ім’я та прізвище потрібно вказати так, як воно написане у закордонному паспорті (усі учасники лотереї повинні мати чинний закордонний паспорт, – Ред.).
Далі обрати стать та дату народження.
Вказувати місто, де ви народилися, потрібно так, як воно називається зараз. Тобто, якщо у свідоцтві про народження написано Дніпропетровськ, то в анкеті потрібно писати Dnipro. Рекомендується писати через тире стару та нову назву. Наприклад Dnipropetrovsk – Dnipro.
Якщо ви народилися у маленькому місті або селищі, то потрібно вказувати лише його назву – без області чи району.
У графі Країна народження потрібно вказувати сучасну назву країни. Тобто, якщо ви народилися в СРСР, але є громадянином України, то обираєте Ukraine. Так само обираєте країну, резидентом якої ви є, і яка може брати участь у лотереї.
Також необхідно вказати дані із закордонного паспорту та завантажити власне фото, на якому особа дивиться прямо у камеру і перебуває на білому тлі.
У пункті Поштова адреса можна вказати як власну адресу, так і родичів або друзів.
Далі слід обрати країну, в якій ви проживаєте на момент заповнення анкети. Не слід плутати з громадянством та місцем народження.
Також необхідно вказати робочий номер телефону (мобільний або домашній) та електронну адресу.
В анкеті потрібно вказати фактичний рівень освіти на момент заповнення заявки, кількість дітей, якщо вони є, та сімейний стан – Unmarried (не одружений/не заміжня), Married (одружений/заміжня), Divorced (розлучений/на), Widowed (вдівець/вдова). Статус Legally Separated в Україні юридично не закріплений, тому його обрання може призвести до дискваліфікації заявки.
Якщо ви вказали чоловіка/дружину або дітей, то відкриється друга частина заявки. Її принцип заповнення аналогічний, як і в основного заявника.
Коли все готово, натискаєте Continue. Після цього ви зможете ще раз перевірити свої дані і виправити помилки, якщо виявите.
Далі треба натиснути Submit і отримати реєстраційний номер.
Перевірка статусу заявки
Всі учасники лотереї, котрі заповнили заявку, можуть перевірити її статус за допомогою Entrant Status check на сторінці EDV dvprogram.state.gov починаючи з травня того року, який є наступним після року подачі заявки.
Якщо аплікант загубить номер підтвердження, то не зможете перевірити статус заявки. Повторно інформація, що містилась на сторінці підтвердження, не надсилається.
Збір необхідних документів
Збір документів на Green Card рекомендується розпочати якнайшвидше.
Апліканти та їхні подружжя, а також діти на співбесіду повинні принести такі документи.
Важливо: переклади документів робити не потрібно, якщо вони видані українською, англійською або російською мовами. Якщо потрібно надати копії документів, то маються на увазі звичайні ксерокопії без нотаріального засвідчення.
Перелік документів для грін-карти:
- Закордонний паспорт, зареєстрований на доставку кур’єрською службою TMM;
- Дві фотокартки 5×5 см, зроблені не раніше ніж півроку тому, вирізані та підписані зі зворотного боку англійською мовою (прізвище та ім’я, – Ред.);
- Медичне обстеження;
- Внутрішній український паспорт або ідентифікаційна картка;
- Свідоцтво про народження та копія;
- Свідоцтво(а) про шлюб та/або довідка(и) про зміну прізвища та копії. Подаються оригінал та копія на кожну особу;
- Свідоцтво(а) про розлучення чи смерть та їхні копії;
- Довідка(и) про несудимість. Надаються тільки оригінали. Всі апліканти з попередніми затриманнями, арештами або судимостями (навіть якщо судимість скасована) повинні надати належні документи з поліції з перекладом на англійську мову;
- Військовий квиток та копія;
- Свідоцтво про усиновлення та копія;
- Всі документи, що стосуються народження, усиновлення, та батьківських прав, включно з дозволом від батька, котрий не супроводжуватиме дитину у подорожі;
- Атестати, дипломи та інші документи про освіту зі всіх навчальних закладів, де навчався аплікант, або докази того, про належний досвід роботи – оригінали та копії. Всі документи про освіту слід подавати з додатками та їхніми копіями;
- Всі документи щодо незаконного перебування в США, включаючи депортацію – тільки оригінали;
- Докази того, що особа не перебуватимете в США на державному утриманні. Наприклад, документи про власність, заощадження, форми I-134 Документ про фінансову підтримку від родича або друга, який мешкає в США, та/або письмової пропозиції про працевлаштування від роботодавця в США – лише оригінали;
- Плата за диверсифікаційну візу (грін-карту, – Ред.) $330, сплачується у посольстві США.
Співбесіда у посольстві США
Якщо ви серед щасливчиків, які отримали шанс на так звану американську мрію, то далі на вас чекає співбесіда у посольстві США.
Апліканти, які звертаються по диверсифікаційну візу, повинні пройти обов’язковий медичний огляд, включаючи обов’язкові щеплення.
Для проходження медичного огляду треба самостійно призначити дату та час. З вказівками та інструкціями щодо проходження медичного огляду в Україні можна ознайомитися на сайті посольства США.
До співбесіди у посольстві США слід ретельно підготуватися. Важливо виконувати всі додаткові інструкції щодо підготовки для тих, хто звертається по імміграційні візи.
На співбесіду потрібно принести:
- Закордонні паспорти, що дійсні щонайменше шість місяців після дати планованого в’їзду до США, для кожного члена сім’ї, що подається на візу.
- Оригінальні цивільні документи та копії, як визначено у переліку необхідних документів.
Всім переможцям лотереї грін-карт рекомендують використовувати сторінку Entrant Status check www.dvlottery.state.gov, щоб дізнатись про дату своєї співбесіди та прийти до посольства США повністю підготовленими.
Оплата віз
Єдина плата за участь в DV-програмі – $330, яка сплачується кожним аплікантом під час співбесіди у консульському відділі.
В’їзд до США
Особи, котрі отримали диверсифікаційну візу, мають сплатити $220 Службі громадянства та імміграції США (USCIS) за послуги з обробки, збереження та реєстрації імміграційного пакету, а також виготовлення і видачі документів, таких як Green Card.
Оплату необхідно здійснити до подорожі до США. На сайті USCIS детально описано, як здійснювати оплату, а також контактна інформація у випадку виникнення питань.
Подорожні з похідними візами не можуть перетинати кордон перед тим, як його перетне головний бенефіціарій.
У пункті перетину кордону інспектор Департаменту внутрішньої безпеки США відкриє імміграційний пакет, перевірить наявність документації, зніме відбитки пальців, після чого вирішить, чи зможе особа потрапити до США.
Після отримання дозволу особа стає легальним постійним мешканцем. Цей статус на початку підтверджується в’їзним штампом разом з використаною імміграційною візою у паспорті іммігранта.
Картка постійного мешканця випускається пізніше і слугує більш постійним підтвердженням статусу постійного мешканця.