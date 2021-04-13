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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Яке свято 14 квітня

14 квітня православні віряни шанують пам’ять преподобної Марії Єгипетської.

Яке свято 14 квітня

Також 14 квітня християни східного обряду святкують Великий вівторок або Страсний вівторок. Це другий день Страсної седмиці – останнього тижня сорокаденного посту, який закінчується Великоднем.

Іменини 14 квітня: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Мелетій, Абрам, Ельвіра, Гордій.

Народні прикмети на 14 квітня:

  • Розливаються води 14 квітня – буде багато трави;
  • Зоряне і ясне небо – буде благодатне літо, і вдасться зібрати багатий урожай;
  • Під час заходу видно блискавку – вранці буде дощ;
  • Бурхливий паводок 14 квітня – рибалка буде вдалою;
  • Гроза в цей день – літо буде засушливим;
  • Лід швидко сходить – рік буде легким і гарним;
  • Качки і гуси раніше повернулися – чекай потепління;
  • Голосно реве худоба – це віщує негоду;
  • Рідкісний і короткий грім – ознака, яка свідчить, що погода буде теплою і сонячною;
  • Бджоли вилетіли рано – чекай теплої весни.
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Що не можна робити 14 квітня:

  • Не можна співати і танцювати;
  • Забороняється веселитися;
  • Вживати спиртні напої.

Свята у травні

Травень 2021 року щедрий на державні свята – Міжнародний день солідарності трудящих, Великдень та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Завдяки їм українці матимуть три додаткові вихідні. 1 і 2 травня припадають на суботу та неділю, тому понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, також будуть вихідними.

Повний календар свят на травень 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.

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