14 квітня православні віряни шанують пам’ять преподобної Марії Єгипетської.

Також 14 квітня християни східного обряду святкують Великий вівторок або Страсний вівторок. Це другий день Страсної седмиці – останнього тижня сорокаденного посту, який закінчується Великоднем.

Іменини 14 квітня: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Мелетій, Абрам, Ельвіра, Гордій.

Народні прикмети на 14 квітня:

Розливаються води 14 квітня – буде багато трави;

Зоряне і ясне небо – буде благодатне літо, і вдасться зібрати багатий урожай;

Під час заходу видно блискавку – вранці буде дощ;

Бурхливий паводок 14 квітня – рибалка буде вдалою;

Гроза в цей день – літо буде засушливим;

Лід швидко сходить – рік буде легким і гарним;

Качки і гуси раніше повернулися – чекай потепління;

Голосно реве худоба – це віщує негоду;

Рідкісний і короткий грім – ознака, яка свідчить, що погода буде теплою і сонячною;

Бджоли вилетіли рано – чекай теплої весни.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Що не можна робити 14 квітня:

Не можна співати і танцювати;

Забороняється веселитися;

Вживати спиртні напої.

Свята у травні

Травень 2021 року щедрий на державні свята – Міжнародний день солідарності трудящих, Великдень та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Завдяки їм українці матимуть три додаткові вихідні. 1 і 2 травня припадають на суботу та неділю, тому понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, також будуть вихідними.

Повний календар свят на травень 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.