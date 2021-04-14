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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

День ангела Марії: привітання у СМС та картинках

14 квітня святкують день ангела Марії. Ім’я давньоєврейського походження і означає бажана, гірка, безтурботна.

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Маша випромінює тепло, ласку та увагу оточуючим. Вона завжди  готова допомогти людині, яку спіткала біда. 

Жінка з цим ім’ям вірна дружина та віддана мати. Діти відповідають їй взаємністю, завжди виступають на її боці. 

Невдачі та поразки засмучують Марічку, але трагедії з цього вона не робить. За себе може постояти, в образу ні себе, ні своїх близьких не дасть. 

Марія – хороший організатор. Вона здатна досягти успіхів в адміністративній роботі. Домагається професійних успіхів в педагогіці, медицині та бізнесі.

До дня ангела Факти ICTV підготували яскраві листівки та оригінальні привітання у СМС. Тож не забудьте привітати колегу чи подругу Марію з іменинами – їм однозначно буде приємно!

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Привітання з днем ангела Марії 

Привітання з днем ангела Марії

***

Ти, Маріє, наше чудо,
У світі кращої нема!
Мила ти і благородна,
І красива, й дуже добра.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!

***

Красиві привітання з Днем ангела Марії

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Маші нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***

День ангела Марії - привітання

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,
Нехай здійсняться твої заповітні мрії,
Всі бажання та надії, найкращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Привітання з днем ангела Марії у віршах

***

Машенька, вітаю тебе і хочу побажати, щоб кожен день твого життя задавав ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху і процвітання. Нехай твоє серце безустанно вірить в диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою!

***

День ангела Марії - привітання

Церковний календар 2021

2 травня відзначають найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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