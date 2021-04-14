14 квітня святкують день ангела Марії. Ім’я давньоєврейського походження і означає бажана, гірка, безтурботна.

Маша випромінює тепло, ласку та увагу оточуючим. Вона завжди готова допомогти людині, яку спіткала біда.

Жінка з цим ім’ям вірна дружина та віддана мати. Діти відповідають їй взаємністю, завжди виступають на її боці.

Невдачі та поразки засмучують Марічку, але трагедії з цього вона не робить. За себе може постояти, в образу ні себе, ні своїх близьких не дасть.

Марія – хороший організатор. Вона здатна досягти успіхів в адміністративній роботі. Домагається професійних успіхів в педагогіці, медицині та бізнесі.

До дня ангела Факти ICTV підготували яскраві листівки та оригінальні привітання у СМС. Тож не забудьте привітати колегу чи подругу Марію з іменинами – їм однозначно буде приємно!

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Привітання з днем ангела Марії

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Ти, Маріє, наше чудо,

У світі кращої нема!

Мила ти і благородна,

І красива, й дуже добра.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!

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Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Маші нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

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Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

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Машенька, вітаю тебе і хочу побажати, щоб кожен день твого життя задавав ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху і процвітання. Нехай твоє серце безустанно вірить в диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою!

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Церковний календар 2021

2 травня відзначають найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.