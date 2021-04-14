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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Хто такий Гутенберг і чому Google присвятив йому дудл

14 квітня Google присвятив дудл Йогану Гутенбергу. До слова, це не його дата народження або смерті. У цей день у 2000 році Музей Гутенберга відкрив виставку присвячену винахідникові.

Хто такий Гутенберг і чому Google присвятив йому дудл

Німецький ювелір Йоганн Гутенберг увійшов в історію, як винахідник першого механічного друкарського верстата рухомого типу. Саме його винахід став першим кроком до того, щоб книги, а разом з ними й освіта, стали більш доступними.

Революція в книговидавництві відбулася в XV столітті.

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На жаль, про біографію Гутенберга відомо не так багато. Дослідники так і не змогли встановити його точну дату народження. Відомо, що він народився близько 1400 року в Німеччині в місті Майнц. На прожиток Йоганн Гутенберг заробляв майстром по металу в ювелірній галузі.

Наприкінці 1430-х він почав працювати над пристроєм для печалі.

Чому машина Гутенберга унікальна

Йоганн Гутенберг створив свою машину на базі винного преса. До цього для друку книг використовували вирізані вручну дерев’яні літерні і графічні блоки. Гутенберг замінив їх на литі металеві окремі літери, які були змінними і рухливими.

Його винахід дозволив лише до XVI століття надрукувати 200 млн книг. Це небувалі обсяги для тих часів.

151 рік Музею-метрополітену

13 квітня Google присвятив дудл Музею мистецтв Метрополітен, що розташований у місті Нью-Йорк (США).  Це один з найпопулярніших та найбільш відвідуваних мистецьких музеїв у світі.

Музей мистецтв Метрополітен було засновано у 1870 році, а через десять років відчинилося перше приміщення. Його площа – 18 га, на якій розміщено понад три млн експонатів.

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