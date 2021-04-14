14 квітня Google присвятив дудл Йогану Гутенбергу. До слова, це не його дата народження або смерті. У цей день у 2000 році Музей Гутенберга відкрив виставку присвячену винахідникові.
Німецький ювелір Йоганн Гутенберг увійшов в історію, як винахідник першого механічного друкарського верстата рухомого типу. Саме його винахід став першим кроком до того, щоб книги, а разом з ними й освіта, стали більш доступними.
Революція в книговидавництві відбулася в XV столітті.
На жаль, про біографію Гутенберга відомо не так багато. Дослідники так і не змогли встановити його точну дату народження. Відомо, що він народився близько 1400 року в Німеччині в місті Майнц. На прожиток Йоганн Гутенберг заробляв майстром по металу в ювелірній галузі.
Наприкінці 1430-х він почав працювати над пристроєм для печалі.
Чому машина Гутенберга унікальна
Йоганн Гутенберг створив свою машину на базі винного преса. До цього для друку книг використовували вирізані вручну дерев’яні літерні і графічні блоки. Гутенберг замінив їх на литі металеві окремі літери, які були змінними і рухливими.
Його винахід дозволив лише до XVI століття надрукувати 200 млн книг. Це небувалі обсяги для тих часів.
151 рік Музею-метрополітену
13 квітня Google присвятив дудл Музею мистецтв Метрополітен, що розташований у місті Нью-Йорк (США). Це один з найпопулярніших та найбільш відвідуваних мистецьких музеїв у світі.
Музей мистецтв Метрополітен було засновано у 1870 році, а через десять років відчинилося перше приміщення. Його площа – 18 га, на якій розміщено понад три млн експонатів.