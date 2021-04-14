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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Кінець пандемії та Чорний Місяць: гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на 2021 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Кінець пандемії та Чорний Місяць: гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

2021 – рік Білого Бика, пов’язаний зі стихією металу. Бик в астрології вважається символом працьовитості, завзятості, терпіння, врівноваженості та витривалості. Ми всі багато працюватимемо, однак методи доведеться міняти.

Настав час впроваджувати сучасні технології, переходити на новий формат навчання і діяльності. Все це зумовлено з’єднанням гігантів Юпітера і Сатурна в першому градусі Водолія, що належить до стихії Повітря. Основний астрологічний фактор 2021 року – напружені аспекти Юпітера з Ураном і Сатурна з Ураном. Це викличе глобальну політичну нестабільність.

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Особливо складні періоди нас чекають у лютому, червні та грудні 2021 року. У ці періоди спілкування літніх людей і молодого покоління призводить до серйозних конфліктів. 2021 рік – це боротьба нового з безперспективним минулим, яке вичерпало себе.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу

Із 20 грудня 2020 Сатурн і Юпітер йдуть від впливу Плутона, тому всі неприємності, пов’язані з коронавірусом, поступово  слабшатимуть. І в цілому людство в 2021 році зможе впоратися з пандемією, багато в чому завдяки колективному імунітету, вакцинації та новим схемам лікування, а також деякого пробудження. У 2020 році всі жили в страху, але тепер істина прояснюється. Коронавірус ослабне і стане стандартною сезонною вірусною інфекцією. Світ повернеться в нормальний ритм життя, буде вжито заходів, які дадуть змогу обмежити економічний збиток.

Із 4 до 6 червня Марс в Раку стає в опозицію до Плутона в Козерогові – протистояння двох агресивних планет, вплив опозиції відчуватиметься два-три тижні. Може кардинально змінитися глобальний вектор міжнародних відносин. Тим паче, цей транзит збігається з коридором затемнень і напруженим аспектом Сатурна з Ураном. Мабуть, червень – стане найскладнішим місяцем 2021 року. Добре, що в цей період Юпітер ненадовго зайде у знак Риб – з 14 травня до 28 липня, що сприяє оптимістичним настроям і щасливому завершенню.

Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

У 2021 році активізується енергія Водолія, який відповідає за все нове і сучасне, об’єднання, дружбу, свободу та незалежність. Пріоритети і цінності докорінно змінюватимуться. Знання та інформація будуть цінуватися найбільше. Люди прагнутимуть вирішувати всі конфлікти мирним шляхом, домовлятися, шукати взаємний інтерес.

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Водолій – знак революційних перетворень, оновлення, що, в результаті сприяє технічному і соціальному прогресу. Звісно, все це відбуватиметься з перешкодами. Цілком ймовірно, що 2021 рік буде неврожайним. Прагніть до нового у всіх сенсах, розвивайтеся, навчайтеся новим сучасним професіям, знаходьте групи за інтересами, друзів і однодумців, переводьте бізнес в інтернет.

У 2021 році відбудеться чотири затемнення. Перший коридор затемнень з 26 травня до 10 червня, другий  – із 19 листопада до 4 грудня. Під час затемнень а також за день до і після коридору затемнень слід поводитися максимально обережно, уникати екстриму, намагатися не починати важливих справ, а  присвятити час відпочинку, повсякденним справам або самопізнанню.

До 19 липня – Чорний Місяць. У багатьох людей зміниться ставлення до матеріального світу, свого тіла, грошей. Якщо людина чинить несправедливо в фінансових питаннях, то вона починає зазнавати грошових та енергетичних втрат. З 19 липня люди почуватимуться більш вільно в матеріальному плані – майнові питання, які довго не вирішувались, нарешті отримають своє завершення. Багато людей погасять кредити, повернуть борги або отримають заборгованості із заробітної плати.

Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Періоди ретроградного Меркурія знайомі всім. У 2021 році ретроградність Меркурія виключно в знаках повітряної стихії: з 30 січня до 21 лютого в знаку Водолій; з 30 травня до 23 червня в знаку Близнюки; з 27 вересня до 18 жовтня в знаку Терези. У багатьох людей будуть виражені проблеми в справах і особистому житті. У ці періоди потрібно більше часу, енергії та сил для вирішення тих чи інших питань. У періоди ретроградності Меркурія потрібні додаткові умови і якісь особливі обставини для того, щоб проявити себе і реалізувати те, що заплановано раніше. Тому не рекомендується що-небудь починати в ці періоди.

Із 19 грудня 2020 до 29 грудня 2021 Юпітер рухається знаком Водолія, але ненадовго планета великого щастя зайде в знак Риб, тому період з 14 травня до 28 липня – оптимальний час для планування далеких поїздок. При цьому для початку поїздок краще пропустити коридор затемнень 26 травня – 10 липня. Із 30 травня до 23 червня період ретроградного Меркурія в знаку Близнюки. Тому якщо відпустка потрапляє на цей період, будьте готові до різноманітних затримок, скасувань рейсів, втрати грошей і документів, запізнень та інших неприємностей.

Венера буде ретроградною з 19 грудня 2021 до 29 січня 2022 року в знаку Козеріг. У цей час можливе повернення до минулих стосунків або перегляд життєвих позицій. Не рекомендується купувати коштовності і предмети розкоші, інвестувати великі суми грошей, а також реєструвати шлюб.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.

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