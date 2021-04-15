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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Київську мерію підсвітили кольорами прапора Ізраїлю

Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили кольорами прапора Ізраїлю до Дня незалежності держави.

Київську мерію підсвітили кольорами прапора Ізраїлю

Світлову інсталяцію відкрили мер Києва Віталій Кличко спільно з послом Ізраїлю в Україні Джоелом Ліоном.

У КМДА зазначають, що київська мерія підсвічуватиметься синьо-білими кольорами до 6.00 ранку 15 квітня.

– Ми пишаємось, що у нашої країни є такий надійний партнер як Ізраїль. Ця співпраця дуже важлива для нас, – зазначив мер столиці.

Незалежність Ізраїлю проголосили 14 травня 1948 року. Однак щороку дата цього свята може змінюватися – у 2021 році День незалежності Ізраїлю припадає на 15 квітня.

  • Київську мерію підсвітили кольорами прапора Ізраїлю
  • Київську мерію підсвітили кольорами прапора Ізраїлю
  • Київську мерію підсвітили кольорами прапора Ізраїлю
  • Київську мерію підсвітили кольорами прапора Ізраїлю
  • Київську мерію підсвітили кольорами прапора Ізраїлю
  • Київську мерію підсвітили кольорами прапора Ізраїлю
Київську мерію підсвітили кольорами прапора Ізраїлю / 3 фотографии

Поїздки до Ізраїлю за зеленими паспортами

Україна готова розглянути ініціативу відновлення поїздок до Ізраїлю за зеленими паспортами, які наразі отримують ізраїльтяни, які отримали два щеплення вакциною проти коронавірусу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що взаємне визнання так званих зелених паспортів буде корисним для економік обох країн.

Джерело: КМДА

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