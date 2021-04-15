Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили кольорами прапора Ізраїлю до Дня незалежності держави.

Світлову інсталяцію відкрили мер Києва Віталій Кличко спільно з послом Ізраїлю в Україні Джоелом Ліоном.

У КМДА зазначають, що київська мерія підсвічуватиметься синьо-білими кольорами до 6.00 ранку 15 квітня.

– Ми пишаємось, що у нашої країни є такий надійний партнер як Ізраїль. Ця співпраця дуже важлива для нас, – зазначив мер столиці.

Незалежність Ізраїлю проголосили 14 травня 1948 року. Однак щороку дата цього свята може змінюватися – у 2021 році День незалежності Ізраїлю припадає на 15 квітня.











Київську мерію підсвітили кольорами прапора Ізраїлю / 3 фотографии

Поїздки до Ізраїлю за зеленими паспортами

Україна готова розглянути ініціативу відновлення поїздок до Ізраїлю за зеленими паспортами, які наразі отримують ізраїльтяни, які отримали два щеплення вакциною проти коронавірусу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що взаємне визнання так званих зелених паспортів буде корисним для економік обох країн.