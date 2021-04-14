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Факти / Lifestyle
Дарина Реготун |

Піца, суші чи шаурма: шкода фастфуду та що найчастіше замовляють українці

Новий сплеск вірусу та черговий локдаун знову внесли корективи не лише у наш робочий графік, а й у звички харчування. Адже посидіти в кафе чи улюбленому ресторанчику вже не вийде.

Піца, суші чи шаурма: шкода фастфуду та що найчастіше замовляють українці

Тож не дивно, що популярними стали служби доставки. Але, що нам можуть привезти у кольорових рюкзаках-термосумках? Замовлені страви можуть бути недоважені, матимуть неналежний вигляд та й чек може бути недійсним.

Генеральний менеджер одного з популярних сервісів доставки Дмитро Расновський каже, що найчастіше українці замовляють страви з американської кухні – бургери та картоплю, не втрачають позицій й італійська та азіатська кухні.

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Продовжують у карантин працювати і кіоски з шаурмою, якість яких переважно сумнівна. Інгредієнти там можуть бути не першої свіжості, а м’ясо смажитиметься не при потрібній температурі 110°, а ледь дотягуватиме до 70°. Антисанітарія ж у таких кіосках взагалі є вірним союзником.

Але це українців не зупиняє і вони продовжують ласувати фастфудом. Та й не гидують такими стравами не лише звичайні громадяни, але й політики. Хотдоги, бургери та шаурму їдять президенти та міністри.

Експерти запевняють, що дивного нічого немає. Політики з фастфудом у руках – давня технологія показати народу, що ми такі ж як і ви. Ближче до людей був і 44-ий президент США Барак Обама, який любив поласувати бургерами в найближчій Вашингтонській забігайлівці.

Але користі, м’яко кажучи, небагато, – стверджують дієтологи, для яких фастфуд –  головний біль.

– При регулярному вживанні у людини починається порушення обміну жирів та вуглеводів. Починає наростати маса тіла, особливо, в ділянці живота, – каже лікар-дієтолог Оксана Скітальська.

Проте як би там не було не все так погано, завжди є щось хороше. Трапляються і відповідальні виробники, які нагодують вас якісним фаст та стріт фудом, головне сильно не захоплюватись.

Також, як доставка страв допомагає виживати ресторанному бізнесу, розповів відомий ресторатор Дмитро Борисов в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

Фото: Depositphotos

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