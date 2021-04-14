Погода на 14 квітня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Сонце, дощ і нічні заморозки: погода в Україні 14 квітня (КАРТА)

14 квітня в Україні днем ​​в південних, східних і центральних областях буде сонячна погода. У північних і західних областях очікується дощ.

Погода ICTV

Синоптики прогнозують, що у всіх областях України може бути трохи вітряно. З цієї причини потрібно прикривати голову, а також вуха.

14 квітня вдень на півдні буде температура від +10 до +15, на сході від +12 до +17, у центрі від +14 до +16, на півночі від +13 до +17, на заході від +6 до +14. У Києві вдень буде сонячно, температура від +14 до +16.

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Вночі на території України у всіх областях похолоднішає – температура опуститься на близько десяти градусів, також в західних областях продовжиться дощ.

На півдні вночі температура від +5 до +8, на сході від +5 до +9, у центрі від +7 до +9, на півночі від +6 до +9, на заході від +2 до +8. У Києві вночі без істотних опадів, температура від +7 до +9.

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В Україні погода у квітні буде трохи нестійкою – в різних областях одночасно може бути сонячна погода і дощ, які будуть змінювати один одного.

За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазинової, поліпшення і стабілізація погоди буде після 15 квітня. Тоді температура повітря стане теплішою. Очікується, що окремі дні будуть особливо теплими.

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