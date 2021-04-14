Укрзалізниця запускає потяг зі Львова до Ужгорода – дата

Укрзалізниця з 16 квітня відновлює рух регіонального потяга, який курсуватиме зі Львова до Ужгорода.
Потяг № 829/830, що був скасований ще рік тому, відправлятиметься з Ужгорода о 05.13 кожного дня, крім середи та прибуватиме до Львова о 10.59.
У зворотному напрямку поїзд курсуватиме щодня, крім вівторка. Відправлення зі Львова а о 16.37, прибуття до Ужгорода о 22.22.
Окрім Львова та Ужгорода поїзд № 829/830 робитиме такі зупинки:
- Миколаїв-Дністровський;
- Стрий;
- Сколе;
- Тухля;
- Славсько;
- Лавочне;
- з.п. Опорець;
- Воловець;
- Свалява;
- з.п. Карпати;
- Мукачеве;
- Батьово;
- Чоп.
Ціна квитків стартує із 75 грн, а потяг налічує вісім вагонів.
Зміни у розкладі потягів
Укрзалізниця внесла зміни до розкладу та скасувала деякі потяги далекого сполучення.
Також, перед літнім сезоном перевезень УЗ запланувала нові маршрути:
- № 77/78 Харків – Маріуполь,
- № 119/120 Львів – Запоріжжя,
- № 719/720 Харків – Київ,
- № 19/20 Попасна – Київ (збільшено періодичність курсування – по парних днях тижня).
Усі деталі змін у розкладі потягів Укрзалізниці дивіться в матеріалі Фактів ICTV.