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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Укрзалізниця запускає потяг зі Львова до Ужгорода – дата

Укрзалізниця з 16 квітня відновлює рух регіонального потяга, який курсуватиме зі Львова до Ужгорода.

Укрзалізниця

Потяг № 829/830, що був скасований ще рік тому, відправлятиметься з Ужгорода о 05.13 кожного дня, крім середи та прибуватиме до Львова о 10.59.

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У зворотному напрямку поїзд курсуватиме щодня, крім вівторка. Відправлення зі Львова а о 16.37, прибуття до Ужгорода о 22.22.

Окрім Львова та Ужгорода поїзд № 829/830 робитиме такі зупинки:

  • Миколаїв-Дністровський;
  • Стрий;
  • Сколе;
  • Тухля;
  • Славсько;
  • Лавочне;
  •  з.п. Опорець;
  • Воловець;
  • Свалява;
  • з.п. Карпати;
  • Мукачеве;
  • Батьово;
  • Чоп.

Ціна квитків стартує із 75 грн, а потяг налічує вісім вагонів.

Зміни у розкладі потягів

Укрзалізниця внесла зміни до розкладу та скасувала деякі потяги далекого сполучення.

Також, перед літнім сезоном перевезень УЗ запланувала нові маршрути:

  • № 77/78 Харків – Маріуполь,
  • № 119/120 Львів – Запоріжжя,
  • № 719/720 Харків – Київ,
  • № 19/20 Попасна – Київ (збільшено періодичність курсування – по парних днях тижня).

Усі деталі змін у розкладі потягів Укрзалізниці дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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