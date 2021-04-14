Укрзалізниця запускає потяг зі Львова до Ужгорода – дата

Укрзалізниця з 16 квітня відновлює рух регіонального потяга, який курсуватиме зі Львова до Ужгорода.

Потяг № 829/830, що був скасований ще рік тому, відправлятиметься з Ужгорода о 05.13 кожного дня, крім середи та прибуватиме до Львова о 10.59.

Читайте Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Закарпаття

У зворотному напрямку поїзд курсуватиме щодня, крім вівторка. Відправлення зі Львова а о 16.37, прибуття до Ужгорода о 22.22.

Окрім Львова та Ужгорода поїзд № 829/830 робитиме такі зупинки:

Миколаїв-Дністровський;

Стрий;

Сколе;

Тухля;

Славсько;

Лавочне;

з.п. Опорець;

Воловець;

Свалява;

з.п. Карпати;

Мукачеве;

Батьово;

Чоп.

Ціна квитків стартує із 75 грн, а потяг налічує вісім вагонів.

Зміни у розкладі потягів

Укрзалізниця внесла зміни до розкладу та скасувала деякі потяги далекого сполучення.

Також, перед літнім сезоном перевезень УЗ запланувала нові маршрути:

№ 77/78 Харків – Маріуполь,

№ 119/120 Львів – Запоріжжя,

№ 719/720 Харків – Київ,

№ 19/20 Попасна – Київ (збільшено періодичність курсування – по парних днях тижня).

Усі деталі змін у розкладі потягів Укрзалізниці дивіться в матеріалі Фактів ICTV.