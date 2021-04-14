У 2021 році Великдень пізній. Головне православне свято припадає на 2 травня, але не варто сподіватися, що цей день порадує теплом, як і весь місяць.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, звичної для українців травневої спеки цього року не буде.

– Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого б числа він не був. Після Великодня йде 5-я хвиля, 17-а хвиля, 33-тя хвиля – це хвилі похолодання, – сказав він.

Це означає, що травень буде прохолодним, пояснив Горбань.

Синоптик також прогнозує, що 2021 рік буде неврожайним – гіршим за останні сім років.

Погода у квітні 2021

Квітень буде схожим на травень. У першій декаді місяця сонячно, місцями до +12, значних опадів не очікується.

Проте під кінець спостерігатимуться різки зміни, аж до приморозків.

Вночі температура може падати до -2 градусів. Детальний прогноз погоди на квітень 2021 – на Фактах ICTV.