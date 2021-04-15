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Як написати заяву в поліцію
Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Як написати заяву в поліцію

Як написати заяву в поліцію

В наш час кожен громадянин може стати потерпілим від злочину або свідком його скоєння. Найчастіше людина не замислюється над тим, як правильно подавати заяву в поліцію доти, поки сама не зіткнеться з такою проблемою.

Жертва злочину має швидко зреагувати на ситуацію та своєчасно повідомити про це поліції.

З огляду на це, люди повинні розуміти чіткий алгоритм дій для швидкої подачі заяви в поліцію та як правильно поводити себе, якщо стосовно вас було скоєно злочин.

Факти ICTV розкажуть вам, як правильно написати заяву в поліцію та чого очікувати після її подачі у відділення.

Як написати заяву в поліцію

У написанні заяви в поліцію немає нічого складного, якщо людина розуміє чіткий алгоритм дій та перелік даних, які необхідно вказати.

У самій заяві необхідно писати всю інформацію точно та чітко.

Під час написання заяви в правоохоронні органи дані потрібно вказувати в наступному порядку:

  • Назва органу, до якого ви звертаєтеся у заяві;
  • прізвище, ім’я, по батькові замовника або потерпілого;
  • адресу та номер телефону для зворотного зв’язку;
  • чіткий та короткий опис подій та обставин, які можуть свідчити про скоєння правопорушення;
  • попередня правова кваліфікація кримінального злочину із зазначенням статті (частини статті) ККУ;
  • важливо навести докази, що підтверджують опис скоєння злочину, наприклад відео, фото або аудіо;
  • дата подачі заяви та підпис замовника.

Як написати заяву в поліцію – ІНСТРУКЦІЯ

Якщо ви подаєте заяву особисто, потрібно зробити два примірники: один приймається правоохоронним органом, а інший має зберігатися у вас.

Де можна написати заяву в поліцію

Люди, що стали жертвами злочину, наприклад: крадіжки, шахрайства або вимагання, мають написати відповідну заяву.

Написати заяву до поліції можна:

  • особисто у самому відділку;
  • самостійно та відправити поштою до конкретно зазначеного відділку поліції;
  • онлайн в електронному форматі.

Для написання онлайн-заяви вам потрібно перейти на сайт Національної поліції України.

Після того, як ви повідомили про правопорушення, в поліції повинні обов’язково скласти спеціальний протокол про її прийняття.

Після цього чергові співробітники зобов’язані внести всю інформацію, яка була викладена в заяві, до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як дізнатися статус вашої заяви в поліції України

Після того, як ваша заява була зафіксована та затверджена, ви можете слідкувати за її статусом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Як написати заяву в поліцію – ІНСТРУКЦІЯ

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