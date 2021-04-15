Як написати заяву в поліцію – ІНСТРУКЦІЯ

В наш час кожен громадянин може стати потерпілим від злочину або свідком його скоєння. Найчастіше людина не замислюється над тим, як правильно подавати заяву в поліцію доти, поки сама не зіткнеться з такою проблемою.

Жертва злочину має швидко зреагувати на ситуацію та своєчасно повідомити про це поліції.

З огляду на це, люди повинні розуміти чіткий алгоритм дій для швидкої подачі заяви в поліцію та як правильно поводити себе, якщо стосовно вас було скоєно злочин.

Факти ICTV розкажуть вам, як правильно написати заяву в поліцію та чого очікувати після її подачі у відділення.