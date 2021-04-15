Як написати заяву в поліцію – ІНСТРУКЦІЯ

Як написати заяву в поліцію
У написанні заяви в поліцію немає нічого складного, якщо людина розуміє чіткий алгоритм дій та перелік даних, які необхідно вказати.
У самій заяві необхідно писати всю інформацію точно та чітко.
Під час написання заяви в правоохоронні органи дані потрібно вказувати в наступному порядку:
- Назва органу, до якого ви звертаєтеся у заяві;
- прізвище, ім’я, по батькові замовника або потерпілого;
- адресу та номер телефону для зворотного зв’язку;
- чіткий та короткий опис подій та обставин, які можуть свідчити про скоєння правопорушення;
- попередня правова кваліфікація кримінального злочину із зазначенням статті (частини статті) ККУ;
- важливо навести докази, що підтверджують опис скоєння злочину, наприклад відео, фото або аудіо;
- дата подачі заяви та підпис замовника.
Якщо ви подаєте заяву особисто, потрібно зробити два примірники: один приймається правоохоронним органом, а інший має зберігатися у вас.
Де можна написати заяву в поліцію
Люди, що стали жертвами злочину, наприклад: крадіжки, шахрайства або вимагання, мають написати відповідну заяву.
Написати заяву до поліції можна:
- особисто у самому відділку;
- самостійно та відправити поштою до конкретно зазначеного відділку поліції;
- онлайн в електронному форматі.
Для написання онлайн-заяви вам потрібно перейти на сайт Національної поліції України.
Після того, як ви повідомили про правопорушення, в поліції повинні обов’язково скласти спеціальний протокол про її прийняття.
Після цього чергові співробітники зобов’язані внести всю інформацію, яка була викладена в заяві, до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як дізнатися статус вашої заяви в поліції України
Після того, як ваша заява була зафіксована та затверджена, ви можете слідкувати за її статусом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.