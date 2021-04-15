Як передати показники лічильника газу через СМС та інтернет – Інструкція

Коли подавати показники лічильника газу
Фіксувати та відправляти показники лічильника потрібно щомісяця.
Встановлений термін подання показників лічильника – з 1 до 5 числа поточного місяця.
На початку кожного місяця подаються показання лічильника за попередній місяць.
Фіксація та подання показників на сьогодні займає три хвилини. Це можна робити онлайн за допомогою вашого ноутбука або телефона.
Існує декілька зручних способів передання показань лічильника:
- надіслати смс-повідомлення;
- використати застосунок для смартфона;
- використати особистий кабінет на сайті 104.ua.
Під час внесення показників газового лічильника необхідно ретельно перевіряти дані, оскільки помилка може вплинути на коректність нарахувань у компанії.
У разі відсутності показань лічильника у встановлені терміни газопостачальна компанія автоматично нараховує дані за середнім показником обсягу споживання газу.
Як подати показники газу через інтернет
Для цього способу вам потрібно зареєструватися на сайті 104.ua.
Спершу слід відкрити головну сторінку сайту та натиснути на кнопку Увійти.
Далі необхідно натиснути на кнопку Створити акаунт.
Для реєстрації на сайті необхідно зазначити:
- назву компанії – постачальника газу;
- номер особового рахунку;
- суму останнього платежу за газ або номер лічильника газу;
- адресу вашої електронної пошти.
Потім потрібно записати логін та пароль, який ви використовуватимете для входу у свій особистий кабінет.
У цьому застосунку можна максимально швидко подати показання газового лічильника, переглядати дані оплат за попередні місяці та контролювати всі зміни на вашому рахунку.
Другий спосіб передання даних – використання мобільних застосунків:
- 104 Mobile, якщо ви використовуєте Android;
- 104 Mobile Light, якщо ви користуєтеся операційною системою iOS.
Як подати показник газу через смс
Ще один легкий спосіб передання показань лічильника – надіслати повідомлення на номер 7104.
Для цього вам потрібно зазначити у повідомленні номер вашого особового рахунку, який має 10 цифр, поставити пробіл та вписати показання лічильника (до п’яти цифр) за минулий місяць.
Після цього на ваш смартфон має прийти повідомлення, в якому йтиметься, що ваші показання прийняті.
Якщо ви не отримали відповіді, то слід перевірити ваші дані ще раз та надіслати повторно.