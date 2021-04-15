Як передати показники лічильника газу через СМС та інтернет – Інструкція

Як подати показники газу через інтернет та СМС

У наш час передати показання лічильника можна не виходячи з дому. Цей процес потребує лише кількох хвилин.

Передати показання лічильника можна кількома способами: за допомогою смс-повідомлень, мобільних застосунків та особистого кабінету на сайті 104.ua.

Таким чином ви можете зекономити свій час та не стояти у черзі до відділення.

Факти ICTV розкажуть, як подати показники лічильника газу через СМС та інтернет.