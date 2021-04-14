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Як подати показники води у Київводоканал
Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Як подати показники води у Київводоканал

Як подати показники води у Київводоканал

Щомісяця кияни мають передавати показники лічильників гарячої та холодної води. Наразі подавати показники можна онлайн, а сам процес займає всього декілька хвилин.

Як подати показники гарячої та холодної води – дивіться в матеріалі.

Як подати показники гарячої та холодної води

Наразі існує 4 способи подачі показників:

  • через офіційний сайт Київводоканалу;
  • через Особистий кабінет;
  • за допомогою мобільних додатків на смартфонах;
  • зателефонувати в контакт-центр за телефоном: (044) 202-02-02.

Київводоканал приймає інформацію про водоспоживання з 5 числа і до кінця поточного місяця.

Як подати показники води через офіційний сайт

Для цього треба відкрити головну сторінку сайту vodokanal.kiev.ua та натиснути на кнопку Надати показники.

Як подати показники води у Київводоканал – Інструкція

Для початку користування сервісом необхідно визначити та зазначити тип вашої квитанції та номер особового рахунку.

Як подати показники води у Київводоканал – Інструкція

Після цього потрібно внести дані вашого рахунку, адресу та надати згоду на обробку персональних даних.

 

Як подати показники води в Особистому кабінеті

Для цього способу необхідно перейти за посиланням та натиснути на кнопку Мій кабінет, якщо ви вже користувались цим сервісом.

Для реєстрації потрібно внести адресу вашої електронної пошти, пароль та особистий рахунок або ГІОЦ.

Цей спосіб зручний тим, що користувачам не потрібно щоразу заново вводити дані особистого рахунку.

Також користувачі сервісу можуть слідкувати за історією комунальних платежів.

Як подати показники води через Viber та Telegram

Для подачі показників холодної та гарячої води у мобільних додатках вам потрібен тільки доступ до інтернету та ваш смартфон.

Для цього способу потрібно знайти у рядку пошуку Київводоканал та розпочати чат з ботом.

Як подати показники води у Київводоканал – Інструкція

У чат-боті потрібно внести свій номер телефону, особовий рахунок, повну адресу та поточні показники лічильників.

Після цього бот надішле ваші показники в Київводоканал.

Фото: Pixabay

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