Як подати показники води у Київводоканал – Інструкція

Для цього способу необхідно перейти за посиланням та натиснути на кнопку Мій кабінет, якщо ви вже користувались цим сервісом.

Для реєстрації потрібно внести адресу вашої електронної пошти, пароль та особистий рахунок або ГІОЦ.

Цей спосіб зручний тим, що користувачам не потрібно щоразу заново вводити дані особистого рахунку.

Також користувачі сервісу можуть слідкувати за історією комунальних платежів.