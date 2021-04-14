У четвер, 15 квітня, відзначається день Тита. У цей день моляться, щоб рік був успішним, приніс процвітання і достаток.
15 квітня – яке сьогодні свято
Щороку 15 квітня святкують Міжнародний день культури. Також у цей день професійне свято відзначають працівники кримінального розшуку України.
Іменини 15 квітня
Іменини 15 квітня відзначають Григорій, Єгор і Георгій.
Прикмети на 15 квітня
- На південь 15 квітня летить клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим.
- Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.
- Лід тане і тоне на озерах – буде поганий збір врожаю в цьому році.
- Дергачі 15 квітня кричать – літо родючим буде.
Що не можна робити 15 квітня
- шити і вишивати;
- лаятися;
- голосно розмовляти;
- носити відвертий одяг.
Кадендар свят на квітень
У повному календарі свят на квітень 2021 зібрані цікаві дати і професійні свята.
У другому місяці весни вітають геологів, веб-майстрів, секретарів і психологів.
Міжнародний день секретаря припадає на 21 квітня, а Всеукраїнський день психолога – на 23 квітня.