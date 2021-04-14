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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Яке свято 15 квітня

У четвер, 15 квітня, відзначається день Тита. У цей день моляться, щоб рік був успішним, приніс процвітання і достаток.

Яке свято 15 квітня

15 квітня – яке сьогодні свято

Щороку 15 квітня святкують Міжнародний день культури. Також у цей день професійне свято відзначають працівники кримінального розшуку України.

Іменини 15 квітня

Іменини 15 квітня відзначають Григорій, Єгор і Георгій.

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Прикмети на 15 квітня

  • На південь 15 квітня летить клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим.
  • Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.
  • Лід тане і тоне на озерах – буде поганий збір врожаю в цьому році.
  • Дергачі 15 квітня кричать – літо родючим буде.

Що не можна робити 15 квітня 

  • шити і вишивати;
  • лаятися;
  • голосно розмовляти;
  • носити відвертий одяг.

Кадендар свят на квітень

У повному календарі свят на квітень 2021 зібрані цікаві дати і професійні свята.

У другому місяці весни вітають геологів, веб-майстрів, секретарів і психологів.

Міжнародний день секретаря припадає на 21 квітня, а Всеукраїнський день психолога – на 23 квітня.

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