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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Марії: привітання в листівках, віршах і СМС

15 квітня іменини святкує Марія. Ім’я має давньоєврейське походження, у перекладі означає улюблена та уперта.

День ангела Марії: привітання в листівках, віршах і СМС

У дитинстві Марія чутлива, дуже часто все бере близько до серця. Навіть найменші зауваження на її адресу переносяться дуже важко.

Іноді вона буває імпульсивною, але рідко коли шкодує про свої слова. У зрілому віці Марія шукає собі гідного чоловіка. За себе може постояти, в образу ні себе, ні близьких не дасть.

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У День ангела Марії Факти ICTV підготували гарні привітання в СМС, віршах та листівках.

Привітання з Днем ангела Марії у віршах і СМС

Віра дасть тобі хай сили,
Світло надії нехай сяє,
І все життя тебе, Марія,
Нехай любов не залишає!

***

Машо, будь завжди щасливою,
Нескінченно позитивною,
Чарівною, квітучою,
Обов’язково везучою!

***

Бажаю тобі багато щастя,
Удачі, грошей і любові.
Бажаю бути завжди прекрасною,
Бажаю багато добра!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!

Привітання з Днем ангела Марії у листівках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календар неофіційних свят 2021

Раніше Факти ICTV опублікували календар неофіційних свят на 2021 рік. Згідно з календарем, у цьому році відбудеться багато цікавих та важливих свят.

Також свої професійні свята відзначать представники різних професій – вчителі, лікарі, правоохоронці, журналісти, рятувальники та багато інших фахівців своєї справи.

Фото: Pexels

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