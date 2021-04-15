15 квітня іменини святкує Марія. Ім’я має давньоєврейське походження, у перекладі означає улюблена та уперта.
У дитинстві Марія чутлива, дуже часто все бере близько до серця. Навіть найменші зауваження на її адресу переносяться дуже важко.
Іноді вона буває імпульсивною, але рідко коли шкодує про свої слова. У зрілому віці Марія шукає собі гідного чоловіка. За себе може постояти, в образу ні себе, ні близьких не дасть.
У День ангела Марії Факти ICTV підготували гарні привітання в СМС, віршах та листівках.
Привітання з Днем ангела Марії у віршах і СМС
Віра дасть тобі хай сили,
Світло надії нехай сяє,
І все життя тебе, Марія,
Нехай любов не залишає!
***
Машо, будь завжди щасливою,
Нескінченно позитивною,
Чарівною, квітучою,
Обов’язково везучою!
***
Бажаю тобі багато щастя,
Удачі, грошей і любові.
Бажаю бути завжди прекрасною,
Бажаю багато добра!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Привітання з Днем ангела Марії у листівках
Календар неофіційних свят 2021
Раніше Факти ICTV опублікували календар неофіційних свят на 2021 рік. Згідно з календарем, у цьому році відбудеться багато цікавих та важливих свят.
Також свої професійні свята відзначать представники різних професій – вчителі, лікарі, правоохоронці, журналісти, рятувальники та багато інших фахівців своєї справи.