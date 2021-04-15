15 квітня іменини святкує Марія. Ім’я має давньоєврейське походження, у перекладі означає улюблена та уперта.

У дитинстві Марія чутлива, дуже часто все бере близько до серця. Навіть найменші зауваження на її адресу переносяться дуже важко.

Іноді вона буває імпульсивною, але рідко коли шкодує про свої слова. У зрілому віці Марія шукає собі гідного чоловіка. За себе може постояти, в образу ні себе, ні близьких не дасть.

У День ангела Марії Факти ICTV підготували гарні привітання в СМС, віршах та листівках.

Привітання з Днем ангела Марії у віршах і СМС

Віра дасть тобі хай сили,

Світло надії нехай сяє,

І все життя тебе, Марія,

Нехай любов не залишає!

***

Машо, будь завжди щасливою,

Нескінченно позитивною,

Чарівною, квітучою,

Обов’язково везучою!

***

Бажаю тобі багато щастя,

Удачі, грошей і любові.

Бажаю бути завжди прекрасною,

Бажаю багато добра!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Привітання з Днем ангела Марії у листівках

Календар неофіційних свят 2021

Раніше Факти ICTV опублікували календар неофіційних свят на 2021 рік. Згідно з календарем, у цьому році відбудеться багато цікавих та важливих свят.

Також свої професійні свята відзначать представники різних професій – вчителі, лікарі, правоохоронці, журналісти, рятувальники та багато інших фахівців своєї справи.